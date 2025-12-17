YouTube retransmitirá los premios Oscar a partir de 2029

En un movimiento que redefine el panorama de las transmisiones en vivo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube anunciaron un acuerdo histórico. A partir de 2029, con la edición número 101, la plataforma de Google se convertirá en el hogar exclusivo a nivel global de los Premios Oscar.

De acuerdo con un comunicado de la Academia, este acuerdo, que se extenderá inicialmente hasta 2033, permitirá que más de 2,000 millones de espectadores en todo el mundo accedan de forma gratuita a la ceremonia, la alfombra roja y contenido tras bambalinas.

En Estados Unidos, la transmisión también estará disponible para los suscriptores de YouTube TV.

La alianza busca derribar las barreras geográficas y de idioma. YouTube implementará funciones avanzadas como subtítulos y pistas de audio en múltiples idiomas, facilitando el acceso a una audiencia internacional cada vez mayor.

“Esta colaboración nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la audiencia mundial más grande posible”, afirmaron Bill Kramer, CEO de la Academia, y su presidenta Lynette Howell Taylor.

Por su parte, Neal Mohan, CEO de YouTube, destacó que esta unión busca “inspirar a una nueva generación de creatividad y amantes del cine”.

El acuerdo no se limita a la gran noche. El canal oficial de los Oscars en YouTube centralizará eventos como:

El anuncio de nominaciones y el almuerzo de nominados.

Los premios Governors Awards y los Student Academy Awards.

Programas educativos, podcasts y entrevistas exclusivas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture digitalizará parte de la Colección de la Academia —la más grande del mundo con 52 millones de artículos— y ofrecerá acceso virtual a las exhibiciones de su museo.

Hasta 2028, los derechos de transmisión continuarán bajo el mando de Disney ABC y Buena Vista International, cerrando un ciclo de décadas antes de la transición total al mundo del streaming.

