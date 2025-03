Así es la mansión de la película ‘Anora’, la gran ganadora en los Oscar

La noche del domingo 2 de marzo la película ‘Anora’ se robó los reflectores al proclamarse como la gran ganadora de los Premios Oscar y ahora lo hace por darse a conocer detalles de la mansión que aparece en la cinta y que está valuada por $30 millones de dólares.

De acuerdo al New York Post, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la residencia que aparece en la cinta se localiza en Brooklyn, Nueva York.

La propiedad, que en en el pasado perteneció a la Paris Hilton de Rusia, en la actualidad forma parte del emporio inmobiliario del financiero Michael Davidoff, quien en un inicio llegó a dudar si rentarle o no su casa a la producción encabezada por el director Sean Baker, pues era una producción de bajo presupuesto, pero hubo algo que lo convenció y ahora no se arrepiente de su decisión.

“Al principio, no quería hacerla porque era una película de bajo presupuesto”. Estaba un poco escéptico porque había filmado películas allí y no eran de bajo presupuesto. Pero luego me dije: ‘¿Sabes qué? Me gusta mucho el director y su equipo’. Y entonces me sentí muy cómodo con ellos”, se sinceró el propietario con The Post, quien tras ver la historia notó que estaba para grandes cosas y así terminó siendo.

El inmueble, que fue construido en 1965 y que está distribuido a lo largo de cuatro pisos, cuenta con una extensión de 14,000 pies cuadrados, con cinco recámaras y con 4.5 baños.

Al interior también goza de vestíbulo, cocina, antecesor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, sala de meditación, sala de televisión, ascensor, cuarto de lavado, garaje para seis vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 0.37 acres, cuenta con terraza, con áreas verdes, con un piscina de 1,000 pies cuadrados con su respectiva área de spa, entre otras amenidades.

