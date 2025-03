Viuda de Fernando del Solar se dice dispuesta a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, tuvo en días recientes un encuentro con la prensa a su salida del Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México, en donde habló de la situación que atraviesa con Ingrid Coronado por un apartamento en Cuernavaca, Morelos, en el centro de México.

Aunque aclaró que no acudió a los juzgados por el pleito que mantiene con la presentadora de televisión, ese no fue un impedimento para que Ferro hablara de su situación y de sus intenciones de finalmente llegar a un acuerdo.

“Estaría padre tener un acuerdo”, declaró sobre la situación legal que enfrenta a ambas y sobre la cual las dos aseguran tener la razón.

En el mismo encuentro con la prensa Ferro se sinceró sobre los recientes movimientos que hubo en la propiedad, al asegurar que solo fueron eso y no producto de un arreglo entre ambas partes:

“Sigue la situación igual, ha habido alguno que otro movimiento que se ha presentado en el domicilio porque si ustedes lo saben, también hay un departamento a nombre de sus hijos, el más pequeñito, entonces, pues es eso, ha habido movimientos apenas, pero nada de algún acuerdo o algo así, ninguno”, enfatizó.

Aunque dejó entrever la posibilidad de estar abierta a llegar a un acuerdo, la instructora de yoga dejó en claro que no traicionará la última voluntad de su fallecido esposo, quien dejó en claro que ese apartamento, que terminó siendo su última morada, pasaría a manos de ella y no de alguien más.

“A mí me ampara la ley porque yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí. como a mi hija Francesca, porque si ella está amparando a sus hijos, yo también tengo a unos hijos y también por mi parte de la familia de Fer.

Soy su esposa legítima, entonces ahorita la viudez y todo, pero es la decisión de Fer, Fer decidió eso, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que yo pueda hacer algo legal, si yo no tuviera los documentos”, concluyó sobre este tema que promete seguir dando mucho de qué hablar.

