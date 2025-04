La Academia endurece reglas: solo podrán votar quienes hayan visto todas las cintas nominadas

¡Nuevas reglas en La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas! En un giro significativo de sus políticas se anunciaron nuevas normas de votación para los Premios Oscar, esto con el objetivo de elevar la transparencia y la integridad del proceso, afirmaron.

A partir de la próxima edición, todos los miembros con derecho a voto deberán haber visto todas las películas nominadas en cada categoría para poder participar en la ronda final de votación.

Hasta ahora, aunque ya existían requisitos de visualización en categorías como Documental y Cortometraje, la Academia no imponía esta obligación a todas las ramas.

Según un comunicado oficial, esta decisión busca garantizar que cada voto esté respaldado por una visión completa de las obras en competencia.

El regreso del comediante generó una ola de reacciones positivas y repetirá como anfitrión de los Premios Oscar. Crédito: Chris Pizzello | AP

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Para facilitar el cumplimiento, se utilizará el Academy Screening Room, una plataforma interna donde los miembros pueden ver los títulos nominados.

Además, deberán completar un formulario de confirmación de visionado, conocido como “visto en otro lugar”, en caso de haber visto alguna película fuera del sistema oficial. Si no han visto un título, este aparecerá en gris en la papeleta de votación final.

Este cambio se produce tras años de críticas por parte del público y de los propios miembros de la Academia. Algunos votantes admitieron abiertamente no haber visto todas las películas antes de votar.

Un director, por ejemplo, confesó no haber terminado la primera parte de Dune y no tener interés en ver la segunda, mientras que un director de casting reconoció no haber visto ‘The Brutalist’, a pesar de estar considerando su voto en la categoría de Mejor Actor.

Además de esta medida, la Academia introdujo otras novedades. La recientemente anunciada categoría de “Logros en Casting” contará con una ronda preliminar de votación y presentaciones especiales de las películas preseleccionadas, incluyendo sesiones de preguntas y respuestas con los nominados.

Por otra parte, se aclaró que el uso de inteligencia artificial generativa no influirá de forma positiva ni negativa en la elegibilidad de una película, aunque se evaluará el nivel de autoría creativa humana involucrada.

Finalmente, se anunció que la 98ª edición de los Premios Oscar será presentada nuevamente por Conan O’Brien, y que la esperada ceremonia se emitirá el 15 de marzo de 2026 por ABC.

