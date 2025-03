Adrien Brody rompe récord del discurso más largo en la ceremonia de los premios Oscar

Adrien Brody se llevó anoche el Oscar a Mejor Actor por The Brutalist, pero lo que realmente sorprendió fue su discurso de agradecimiento. Con una duración de cinco minutos y 40 segundos, rompió el récord del más largo en la historia de la ceremonia.

Hasta ahora, la marca la tenía la británica Greer Garson, quien en 1943 habló durante cinco minutos y 30 segundos al ganar por Mrs. Miniver. Su discurso no fue televisado, pero quedó registrado en el Libro Guinness de los Récords.

Brody, sin embargo, no pareció preocupado por los límites de tiempo. En plena emoción, siguió hablando incluso cuando los organizadores intentaron cortarlo con la clásica música de fondo. Su respuesta fue épica: “Estoy terminando, ¡apaga la música! Ya he hecho esto antes, gracias. No es mi primera vez”. Una frase que hizo reír al público y que muchos interpretaron como un guiño a The Brutalist, película de 3 horas y 35 minutos que, curiosamente, incluye una pausa a la mitad.

Este es el segundo Oscar en la carrera de Brody. En 2003, con 29 años, se convirtió en el actor más joven en ganar el premio a Mejor Actor por The Pianist. En esa ocasión, su victoria también fue memorable, pero no por su discurso, sino porque al subir al escenario besó por sorpresa a Halle Berry, quien le entregó la estatuilla.

Anoche, el actor no solo reafirmó su talento, sino también su habilidad para captar la atención. Mientras algunos celebraron su emotivo agradecimiento, otros se preguntaron si era realmente necesario hablar tanto. Lo cierto es que Brody hizo historia una vez más, esta vez por su resistencia al micrófono.

