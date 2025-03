Zoe Saldaña, “orgullosa hija de inmigrantes”, gana el Oscar por “Emilia Pérez”

LOS ÁNGELES, CA – “Mami, mami, mami. Mi mamá está aquí”, gritó Zoe Saldaña al recibir su óscar a Mejor Actriz de Reparto.

“Mi abuela vino a ese país en 1961. Yo soy un orgullosa hija de padres inmigrantes”, continuó. “Soy la primera americana de origen dominicana en aceptar un premio de la Academia. Y sé que no seré la última”.

Saldaña, que ganó su primer óscar por el papel de una abogada que ayuda a un narco a cambiar de sexo en la película “Emilia Pérez”, agradeció a su director Jacques Audiard y a todo el elenco y equipo del film producido por Netflix, pero no mencionó directamente a Karla Sofía Gascón, la actriz española que se convirtió en la primera mujer transgénero en ser nominada a una categoría actoral, pero que fue criticada en las últimas semanas desde que se hicieron públicos antiguos mensajes xenófobos en su cuenta de Twitter.

A Saldaña se le saltaron las lágrimas cuando habló de su familia: “Todo lo valiente, atrevido y bueno que he hecho en mi vida es gracias a vosotros”. Después se dirigió a su esposo Marco Perego: “El mayor honor de mi vida es ser tu pareja”.

Por su parte, la brasileña “I’m Still Here” se llevó el premio a Mejor Película Internacional, que anunció Penélope Cruz. Su director dedicó el triunfo al personaje protagonista de su película, Eunice Pavia, y a las dos actrices que la interpretaron: Fernanda Torres y su madre, Fernanda Montenegro.

La gente reacciona al enterarse de que la película brasileña “I’m Still Here” ganó el Oscar al mejor largometraje internacional mientras veía una proyección de la ceremonia, en Sao Paulo

Los Ángeles y la familia del cine

El show arrancó con una actuación musical de Ariana Grande y Cynthia Erivo que puso al público de pie mientras al fondo se veía la ciudad de Los Ángeles con un gran corazón en el cielo.

“Pese a los devastadores incendios y a la división política, celebramos a todos los que forman parte de esta comunidad, muchos de ellos no son famosos ni son ricos, pero dedican enteramente su talento a hacer películas”, comentó O´Brien en un tono más solemne que sus chistes iniciales, en los que se dirigió directamente a Gascón.

Conan O’Brien en su primera vez conduciendo los Oscar. Crédito: AP

“Karla Sofía Gascón está aquí hoy. Si vas a tuitear sobre los Oscars esta noche, mi nombre es Jimmy Kimmel”, bromeó O’Brien.

Mediada la gala, durante una de las pausas comerciales, Colman Domingo pidió a todos los presentes brindar y bailar por la ciudad de Los Ángeles. A la vuelta de los anuncios, un grupo de bomberos de la ciudad subió al escenario y recibió un largo aplauso.

Una gala marcada por la música y los homenajes

El tradicional “In Memorian” que recuerda a los fallecidos en el último año fue presentado por Morgan Freeman, que dedicó unas emotivas palabras a Gene Hackman, recientemente desparecido.

También tuvo su momento especial Quincy Jones. Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey presentaron el número musical de Queen Latifah en homenaje al productor musical que murió el paso noviembre, pocos días antes de recibir el óscar honorífico en los Governors Awards.

Whoopi Goldberg y Oprah rinden homenaje a Quincy Jones durante los Oscar 2025. Crédito: AP

Antes, Hale Berry presentaba el tributo a los productores de James Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, que comenzó con un video con secuencias de diferentes películas de 007 y terminó con las cantantes Lisa, Doja Cat y Raye interpretando “Live or Let Die”, “Diamonds Are Forever” y “Skyfall” respectivamente en el escenario.

Mick Jagger, que apareció por sorpresa y se llevó una de las grandes ovaciones de la noche, entregó el premio a Mejor Canción Original, que se llevó “El Mal” de “Emilia Pérez”.

El primer premio de la noche fue para Kieran Culkin, Mejor Actor de Reparto por “A Real Pain”, que en el discurso de agradecimiento comentó que su mujer le había prometido un cuarto hijo si ganaba un óscar.

Kieran Culkin acepta el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel de reparto por A Real Pain durante los Premios Oscar el domingo 2 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Crédito: AP

Pioneros en el óscar

El estadounidense Paul Tazewell se convirtió en el primer hombre negro en ganar el óscar a Mejor Vestuario por su trabajo en “Wicked”, lo que recordó en su discurso poniendo al teatro en pie.

Poco después “Flow”, del director letón Gints Zilbalodis, se llevó el Óscar a Mejor Película de Animación. Fue el primer óscar para Letonia en su historia.



Estos fueron los ganadores de laentega número 97 de los Oscar:

Mejor película : “Anora”

: “Anora” Mejor actor en un papel principal : Adrien Brody, “The Brutalist”

: Adrien Brody, “The Brutalist” Mejor actriz en un papel principal : Mikey Madison, “Anora”

: Mikey Madison, “Anora” Mejor actor de reparto : Kieran Culkin, “A real pain”

: Kieran Culkin, “A real pain” Mejor actriz de reparto : Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

: Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” Mejor fotografía : “The Brutalist”

: “The Brutalist” Mejor largometraje internacional : “I’m Still Here”

: “I’m Still Here” Mejor guion adaptado : “Conclave”

: “Conclave” Mejor guion original : “Anora”

: “Anora” Mejor cortometraje de acción real : “I’m Not a Robot”

: “I’m Not a Robot” Mejor cortometraje de animación : “In the Shadow of the Cypress”

: “In the Shadow of the Cypress” Mejor largometraje de animación : “Flow”

: “Flow” Mejor cortometraje documental : “The Only Girl in the Orchestra”

: “The Only Girl in the Orchestra” Mejor largometraje documental : “No Other Land”

: “No Other Land” Mejor canción original : “El mal,” from “Emilia Pérez”

: “El mal,” from “Emilia Pérez” Mejor banda sonora original : “The Brutalist”

: “The Brutalist” Mejor maquillaje y peluquería : “The Substance”

: “The Substance” Mejor diseño de vestuario : “Wicked”

: “Wicked” Mejor edición : “Anora”

: “Anora” Mejor sonido : “Dune: Part Two”

: “Dune: Part Two” Mejor diseño de producción : “Wicked”

: “Wicked” Mejores efectos visuales: “Dune: Part Two”

