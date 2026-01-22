Premios Oscar 2026: Wagner Moura y Benicio del Toro figuran dentro de la lista de nominados
La lista oficial se reveló en una ceremonia conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman, como parte del proceso rumbo a la 98ª edición de la gala
Comienza la cuenta regresiva para la esperada gala de los Premios Oscar 2026, y por ello La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados que competirán por llevarse la codiciada estatuilla en las principales categorías, incluidas: “Mejor Película”, “Mejor Dirección”, “Mejor Actor y Actriz”, así como “Mejor Guion”.
El esperado anuncio se llevó a cabo mediante una ceremonia conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman, transmitida en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de la Academia y ante la mirada de miles de expectantes en todo el mundo.
Las cintas “One Battle After Another” y “Marty Supreme” se coronaron como la más mencionadas de esta edición, acumulando menciones en las categorías de “Mejor Dirección”, “Mejor Diseño de Vestuario”, “Mejor Casting”. Sin embargo, fue “Sinners”, película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, la que rompió récord al registrar 16 nominaciones.
El talento latino también figuró dentro de esta celebración a lo mejor del cine, pues la cinta “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, obtuvo nominaciones en las categorías de “Mejor Película” y “Mejor Diseño de Vestuario”. Asimismo, el brasileño Wagner Moura compite contra Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en la terna de “Mejor Actor” por su trabajo en la aclamada “El Agente Secreto”.
En cuanto a la categoría de Dirección, esta incluye a leyendas del cine como: Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (Un simple accidente), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) y Ryan Coogler (Sinners).
La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, contará con la participación del comediante y conductor Conan O’Brien, quien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo.
Checa la lista completa de nominados aquí:
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I had legs I’d kick you
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Begonia
Mejor Actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor Dirección
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor Actor de reparto
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Sentimental Value
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- SIRAT
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor canción original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor guión adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor guión original
- Blue Moon
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
