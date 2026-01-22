Premios Oscar 2026: Wagner Moura y Benicio del Toro figuran dentro de la lista de nominados

Comienza la cuenta regresiva para la esperada gala de los Premios Oscar 2026, y por ello La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados que competirán por llevarse la codiciada estatuilla en las principales categorías, incluidas: “Mejor Película”, “Mejor Dirección”, “Mejor Actor y Actriz”, así como “Mejor Guion”.

El esperado anuncio se llevó a cabo mediante una ceremonia conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman, transmitida en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de la Academia y ante la mirada de miles de expectantes en todo el mundo.

Las cintas “One Battle After Another” y “Marty Supreme” se coronaron como la más mencionadas de esta edición, acumulando menciones en las categorías de “Mejor Dirección”, “Mejor Diseño de Vestuario”, “Mejor Casting”. Sin embargo, fue “Sinners”, película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, la que rompió récord al registrar 16 nominaciones.

El talento latino también figuró dentro de esta celebración a lo mejor del cine, pues la cinta “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, obtuvo nominaciones en las categorías de “Mejor Película” y “Mejor Diseño de Vestuario”. Asimismo, el brasileño Wagner Moura compite contra Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en la terna de “Mejor Actor” por su trabajo en la aclamada “El Agente Secreto”.

En cuanto a la categoría de Dirección, esta incluye a leyendas del cine como: Chloé Zhao (Hamnet), Jafar Panahi (Un simple accidente), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) y Ryan Coogler (Sinners).

La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, contará con la participación del comediante y conductor Conan O’Brien, quien regresará como anfitrión por segundo año consecutivo.

Checa la lista completa de nominados aquí:

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I had legs I’d kick you

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Begonia

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Dirección

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Sentimental Value

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

SIRAT

Mejores efectos visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor canción original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor guión adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor guión original

Blue Moon

It Was Just An Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Seguir leyendo:

• La Academia endurece reglas: solo podrán votar quienes hayan visto todas las cintas nominadas

• YouTube retransmitirá los premios Oscar a partir de 2029

• Calendario de premios 2026: Premios Oscar, Golden Globes, Grammy y más