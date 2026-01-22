Oscar 2026: Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director con ‘Frankenstein’

El director mexicano Guillermo del Toro sorprendió a sus seguidores en la recta final del 2025 con el estreno de ‘Frankenstein’, una película que ha dado muchísimo de qué hablar y que será una de las grandes protagonistas de la próxima entrega de los Oscar.

La cinta, protagonizada por Oscar Isaac y por Jacob Elordi, se confirmó este jueves como una de las grandes favoritas para llevarse varias estatuillas a casa el próximo domingo 15 de marzo, luego de que fuera reconocida con nueve nominaciones por la Academia.

La cinta aspira a llevarse las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora Original, siendo de llamar la atención que quedó fuera en las categorías de Mejor Actor y Mejor Director.

Con la decisión de la Academia, el realizador mexicano Guillermo del Toro quedó fuera de toda posibilidad de ganar su segundo Oscar como Mejor Director. El único Oscar que ha recibido en esa categoría fue en 2018 con ‘The Shape of Water’.

Los directores que sí fueron tomados en cuenta son: Chloé Zhao por ‘Hamnet’; Josh Safdie por ‘Marty Supreme’; Paul Thomas Anderson por ‘One Battle After Another’; Joachim Trier por ‘Sentimental Value’ y Ryan Coogler por ‘Sinners’, cinta que impuso un récord al recibir un total de 16 nominaciones.

Hasta el momento Guillermo del Toro no se ha pronunciado sobre su ausencia en la categoría de Mejor Director, pero las redes sociales ya hicieron lo suyo y exigieron su inclusión, luego de que consideraran que la Academia fue injusta con él.

“Justice for Guillermo ❤️”, “Faltó Guillermo del Toro como Mejor Director”, “Guillermo del Toro merece el reconocimiento”, “Es un gran error”, se lee en algunos de los comentarios que se han suscitado por su no nominación como Mejor Director.

¿Contra quiénes compite ‘Frankenstein’ en los Oscar 2026?

Mejor Actor de reparto

Benicio del Toro – ‘One Battle After Another’

Jacob Elordi – ‘Frankenstein’

Delroy Lindo – ‘Sinners’

Sean Penn – ‘One Battle After Another’

Stellan Skarsgard – ‘Sentimental Value’

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

SIRAT

Mejor fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor canción original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

