“Frankenstein” de Guillermo del Toro obtiene 6 pre nominaciones al Oscar

Un nuevo gran honor toca a la puerta de Guillermo del Toro y al equipo de la cinta “Frakenstein”, ya que recientemente recibió seis precandidaturas a los premios Oscar en múltiples categorías técnicas y artísticas que consolidan esta obra como una de las más aclamadas del 2025.

De acuerdo con la Academia de Hollywood, la cinta protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth compite en categorías como: “Mejor Cinematografía”, “Maquillaje y Peinado”, “Música”, “Sonido”, “Efectos Visuales” y “Casting (Reparto)”, siendo esta última una implementación que debutará en la próxima edición de los galardones.

Cabe recalcar que en esta nueva categoría, además de Del Toro, figuran la cinta española ‘Sirat’ y ‘One Battle After Another”. Por su parte, en la posible nominación a “Sonido y Efectos Visuales”, podría competir con con títulos como: “Wicked: For Good”, “Hamnet”, “Nouvelle Vague”, “Avatar: Fuego y Ceniza”, “Tron: Ares”, “F1”, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” y “Superman”.

A pesar de esta preselección, la lista oficial de las cintas que las películas finalistas a los Oscar, junto con el resto de nominadas en las distintas categorías, se darán a conocer el 22 de enero, así lo confirmó la Academia de Hollywood.

Mientras tanto, los ganadores definitivos se revelarán durante la gala de la 98º edición de los premios, programada para el 15 de marzo y que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, bajo la conducción de Conan O’Brien.

“Frankenstein” de Guillermo del Toro no solo ha obtenido proyecciones favorables en esta distinguida preselección. Recordemos que el cineasta mexicano compite por el Globo de Oro a “Mejor Director” y la cinta suma cinco nominaciones en estos galardones que se llevarán a cabo el 11 de enero en Beverly Hills.

