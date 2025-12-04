Guillermo del Toro se convertirá en el primer mexicano recibir el máximo honor del British Film Institute

El cineasta Guillermo del Toro hará historia al convertirse en el primer mexicano en ser galardonado por el British Film Institute con la prestigiosa beca BFI Fellowship, considerada la máxima distinción del dicha institución. Esto como resultado de su contribución al cine mundial a través de obras como “El laberinto del Fauno” y “La forma del agua”.

De acuerdo con un comunicado emitido por la prestigiosa institución, la entrega de dicho honor se realizará durante la cena anual del presidente del BFI en Londres, el próximo mes de mayo de 2026.

Además, se dio a conocer que como parte del homenaje, el British Film Institute organizará una serie de proyecciones y eventos especiales, incluido el reestreno en cines británicos de la ópera prima de Guillermo del Toro, Cronos (1993).

“Del Toro se unirá a nosotros para una conversación en BFl Southbank para discutir su carrera como cinematográfica a través de animación y acción en vivo, y como cineasta mexicano, tanto en español como en inglés“, se lee en el mensaje difundido desde la cuenta oficial de Instagram del organismo.

Por su parte, el realizador nacido en Guadalajara, Jalisco no tardó en compartir su sentir ante esta distinción: “Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí“, declaró.

Con la beca BFI Fellowship, la institución busca reconocer la “extraordinaria contribución al cine y la televisión” y busca honrar a artistas cuya trayectoria ha dejado una marca indeleble en la cultura mundial. Otras de las estrellas que han recibido el premio son: Martin Scorsese, Christopher Nolan, Bette Davis y David Lean.

