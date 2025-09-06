Guillermo del Toro se sincera sobre su transformación física: “He perdido 80 kilos”

El estreno de la cinta “Frankenstein” en el Festival de Cine de Venecia trajo consigo, a la par de un aclamado recibimiento, un vistazo a las celebridades que conforman el elenco y a su director, Guillermo del Toro, quien de paso evidenció la transformación física que ha vivido durante los últimos meses.

A propósito de este cambio, el cineasta mexicano reveló que el motivo está relacionado con su salud más que con la cuestión estética: “Conforme te vas haciendo más viejo te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”, detalló a Univision.

Y todo parece indicar que este proceso va viento en popa, ya que si bien no ha llegado a su peso meta, ha alcanzado una buena cifra: “Estoy contento, ahorita he perdido como 80 kilos”, destacó ante el matutino ‘Despierta América’.

Esta transformación surge como resultado de nuevos hábitos de ejercicio y alimentación, dejando atrás su etapa de vetariano: “Cuatro años, pero un día veníamos mi socio y yo y había unos pollos rostizados y algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos, ahí era momento de sincerarme“, explicó hace varios años en entrevista con Jorge Ramos.

Durante este periodo de promoción de la película, Guillermo del Toro también ha regalado una mirada clínica a su inspiración para realizar este clásico, adaptado de la novela de Mary Shelley.

“Vivimos en una época de terror e intimidación, sin duda. La pregunta central de la novela, desde el principio, es ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos hace humanos?, no hay tarea más urgente que seguir siendo humanos en una época en la que todo nos empuja hacía una compresión polarizada de nuestra humanidad y eso no es cierto, es totalmente artificial“, declaró en conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia.

“La película intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos de serlo y el derecho que tenemos de comprendernos mutuamente“, sentenció el realizador.

