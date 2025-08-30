‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro recibe una ovación histórica de 13 minutos en Venecia

La Mostra de Venecia fue testigo de un momento cinematográfico que quedará grabado en la historia del festival. ‘Frankenstein’, la nueva y esperada película del director mexicano Guillermo del Toro, recibió una ovación de 13 minutos tras su proyección, la más larga registrada en el certamen hasta la fecha, que conmovió hasta las lágrimas a su protagonista, Oscar Isaac, y a Jacob Elordi.

La emoción inundó la Sala Grande del festival. Isaac, quien interpreta al atormentado científico Victor Frankenstein, y Elordi, que da vida a su criatura, no pudieron contener las lágrimas ante la efusiva y prolongada reacción del público.

Durante el standing ovation, del Toro compartió múltiples abrazos con sus actores, en un momento de pura catarsis colectiva que incluyó un cariñoso beso en la mejilla de Isaac a Elordi.

Parte del elenco de ‘Frankenstein’ junto a Guillermo del Todo en el Festival de Cine de Venecia 2025. Crédito: Alessandra Tarantino/Invision/AP.

Detrás de la épica adaptación

Esta épica adaptación gótica de 149 minutos y un presupuesto de 120 millones de dólares compite por el León de Oro y se perfila como un firme candidato para la temporada de premios de Netflix.

La cinta es la materialización de un anhelo personal para del Toro. “He seguido a la criatura desde niño“, confesó el director durante la conferencia de prensa del filme. Tras finalizar el proyecto, incluso bromeó: “Estoy en depresión posparto”.

La película es una nueva versión del clásico de terror de 1818 de Mary Shelley, que narra la historia de un científico brillante que, tras dar vida a una criatura, ve cómo ambos se encaminan hacia la perdición.

Una transformación monstruosa

En una entrevista para Variety, Jacob Elordi detalló el exhaustivo proceso de hasta 10 horas diarias en la silla de maquillaje para lograr su transformación en la criatura.

El actor describió el disfraz como “muchísimas capas” y explicó la evolución física del personaje: “Cuando nació, llevaba casi nada puesto… Luego, cuando empezó a sentir dolor, como nos pasa en la adolescencia, empezó a encorvar los hombros. Y de adulto, se encogió”.

El elenco que desfiló por la alfombra roja del estreno fue tan estelar como la propia ovación. Junto a Isaac y Elordi, estuvieron presentes los coprotagonistas Mia Goth (Elizabeth Lavenza), Christoph Waltz (el comerciante de armas Harlander) y Felix Kammerer (William, el hermano de Frankenstein).

El evento también contó con la presencia de celebridades como Aaron Taylor-Johnson, Jessica Williams y Sofia Carson.

La conexión con los fans fue inmediata. A las puertas del teatro, Isaac y Elordi se detuvieron con entusiasmo para firmar autógrafos y tomarse selfies. El cariño fue recíproco, y desde dentro del recinto, un grito de “¡Te queremos, Jacob!”, fue respondido por el actor con un genuino: “¡Yo también!”, de acuerdo a lo detallado por Variety.

