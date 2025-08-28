Emma Stone recibe una ovación de siete minutos en Venecia por ‘Bugonia’

Si pensabas que la colaboración entre Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos no podía ser más arriesgada tras ‘Poor Things’, estabas equivocado. Su nuevo proyecto, ‘Bugonia’, irrumpió en el Festival de Cine de Venecia con una fuerza tan visceral que dejó al público con la boca abierta.

Dos años después de su aclamada llegada al Lido, el dúo regresó con un thriller oscuro y perverso que promete ser uno de los más comentados de la temporada, de acuerdo a las primeras críticas.

La cinta presenta a Stone en el papel de una directora ejecutiva que es secuestrada y torturada por uno de sus empleados, interpretado por un inquietante Jesse Plemons, bajo la delirante sospecha de que ella es un extraterrestre. Las escenas entre captor y cautivo, descritas como arriesgadas y extremas, han marcado un nuevo punto álgido en la ya audaz filmografía de Lanthimos.

El director Yorgos Lanthimos junto a Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons en la alfombra roja de la película ‘Bugonia’ durante la más reciente edición del Festival de Cine de Venecia.

Crédito: Alessandra Tarantino/Invision/AP.

La recepción de la película en Venecia

La recepción en la Mostra de Venecia no pudo ser más triunfal. Al finalizar la proyección, el público del festival premió ‘Bugonia’ con una ovación de pie de seis minutos, un fervoroso recibimiento que demostró que la audiencia italiana estaba a la altura del desafío cinematográfico propuesto.

El elenco, que también incluye a Alicia Silverstone, recibió los aplausos con múltiples reverencias. Emma Stone, visiblemente emocionada y con su esposo Dave McCary apoyándola entre el público, no pudo contener las lágrimas. La actriz terminó riendo entre lágrimas al encontrarse con un cartel de un fan que decía: “Emma, ¿bailas conmigo?”.

La gala comenzó horas antes, donde a pesar de un clima lluvioso en Venecia, Stone y Plemons desfilaron por la alfombra roja antes de entrar a la Sala Grande. La actriz, coreada por una multitud de fans que gritaban su nombre al unísono, se acercó a las barricadas para tomarselfis y firmar autógrafos, consolidando una conexión eléctrica con sus seguidores, esto según lo reportado por Variety.

‘Bugonia’ es una nueva versión en inglés de la película surcoreana de 2003 ‘Save The Green Planet!, de Jang Joun-hwan, y se convierte en la cuarta colaboración entre Lanthimos y Stone, tras “Poor Things”, “La Favorita” y el cortometraje ‘Bleat’.

Uno de ellos logró que la Stone recibiera su segundo Oscar como ‘Mejor Actriz’. La pregunta que ahora ronda en el ambiente de la crítica es inevitable: ¿Tendrá ‘Bugonia’ la suerte de llevarla a su tercer Oscar?

