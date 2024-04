Emma Stone niega haberse ofendido con un comentario de Jimmy Kimmel en la entrega de los premios Oscar

Al principio de la ceremonia de entrega de los premios Oscar, el conductor Jimmy Kimmel hizo una broma acerca de una de las películas nominadas, “Poor Things”, señalando que las partes que mostraban de la misma en el evento eran “lo poco que podía presentarse en televisión” debido a lo atrevido de las escenas restantes. De inmediato la cámara tomó a Emma Stone (protagonista del filme) y muchos interpretaron que lo que dijo fue “imbécil”.

Ha pasado más de un mes, y ahora Stone declaró a The Hollywood Reporter que de ninguna manera dijo eso, y que no tiene ningún problema con Kimmel: “¿Que si me molesté por lo que dijo? ¡No! No lo llamé imbécil. No estaba para nada enojada con él. Tendré que investigar eso. Estoy casi a prueba de ofensas”.

Hasta el momento, Jimmy Kimmel no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Emma, quien casualmente obtuvo el Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en “Poor Things”. La película también ganó en las categorías de Mejor Maquillaje y Peinados, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

¿Cuáles son los trabajos de Emma Stone después de “Poor Things”?

El 21 de junio se estrenará en Estados Unidos “Kinds Of Kindness”, el cuarto trabajo de Emma Stone con Yorgos Lanthimos, quien la dirigió en “The Favorite”, “Poor Things” y el cortometraje “Bleat”. Actualmente la actriz trabaja en “Eddington”, un western cuyo rodaje terminará en tres semanas y en el que comparte créditos con Austin Butler, Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

Con respecto a la secuela de “Cruella”, la película de Walt Disney Pictures estrenada en 2021 en la que Emma llevó el personaje titular, ella comentó que la producción se encuentra en una primera fase: “Espero que el rodaje comience más pronto que tarde. Es un trabajo en progreso. Es una maravilla. Cruella es una maravilla. Entonces ya veremos”.

Sigue leyendo: