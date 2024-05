Emma Stone acapara las miradas en el Festival de Cannes al presentar la película “Kinds Of Kindness”

El Festival de Cine de Cannes está presentando este año 22 películas que compiten por la Palma de Oro, el máximo galardón en el evento, y una de éstas es “Kinds Of Kindness”, que vuelve a reunir a Emma Stone con el director griego Yorgos Lanthimos. Al promover la cinta la actriz optó por dos impactantes atuendos.

Para la sesión de fotos previa a la proyección del filme Stone usó un minivestido de seda blanco, con escote profundo en V, bolsillos y cinturón de cuero. El complemento perfecto a su outfit (de la firma Louis Vuitton) fueron unas sandalias de color negro.

Emma Stone usó un elegante minivestido de escote profundo en V. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Junto con Lanthimos y sus compañeros de elenco la actriz también se dejó ver usando gafas oscuras, un accesorio que aportó elegancia a su look. En “Kinds Of Kindness” ella también vuelve a trabajar con Willem Dafoe, con quien compartió créditos en la película “Poor Things”.

Hunter Schafer, Willem Dafoe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Hong Chau y Mamoudou Athie posan para los fotógrafos en Cannes. (Fotos: Scott A Garfitt/Invision/AP)

La noche del sábado Emma deslumbró en la alfombra roja de Cannes, al usar un vestido largo y de color morado, compuesto por cientos de lentejuelas y con un escote que llega casi hasta su cintura. Fue diseñado por Nicholas Ghesquiere, también para la casa Louis Vuitton.

Emma Stone posa en la alfombra roja del Gran Teatro Lumiere, en Cannes, antes de la proyección de la película “Kinds Of Kindness”. (Foto: Andreea Alexandru/Invision/AP)

“Kinds Of Kindness” narra tres historias con el estilo característico de Lanthimos, que combina drama y humor negro. Se muestra a un hombre que decide alejarse de su jefe, a otro que cree que su esposa es una impostora, y a una chica que quiere encontrar a una persona con la capacidad de revivir a los muertos.

En la conferencia de prensa de la película, Emma Stone dijo estar encantada de volver a trabajar con el director, a quien considera ya un gran amigo: “Creo que en lo que se refiere a historias, esta es una que me parece interesante como actriz. No sé si sea realmente del tipo de actrices que dicen: ‘Tengo que hacer esta película porque tiene este mensaje en particular’. Sólo encuentro los personajes interesantes, y es algo que quiero explorar. Soy una feminista y me gusta trabajar con Yorgos Lanthimos“. La edición número 77 del Festival de Cine de Cannes continúa, y los ganadores se darán a conocer el 25 de mayo.

