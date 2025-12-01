Guillermo del Toro condena la inteligencia artificial en los Premios Gotham

Al recibir un tributo Vanguard por su película Frankenstein en los Premios Gotham, el director Guillermo del Toro expresó de forma contundente su rechazo a la inteligencia artificial en la creación cinematográfica.

Tras elogiar al elenco y equipo de la película de Netflix —destacando a diseñadores, constructores, maquilladores, directores de fotografía, compositores y editores—, del Toro afirmó: “El talento de todos ellos brilla en cada fotograma de esta película, hecha intencionadamente por humanos, para humanos”.

Cerrando su discurso, el director gritó: “¡A la mierda con la IA!”, una declaración que resonó como un firme alegato a favor del arte hecho por personas.

Del Toro también compartió la profunda conexión personal que tiene con la historia de Frankenstein, la cual leyó por primera vez a los 11 años. Comentó que la obra, junto a la interpretación de Boris Karloff, le hizo entender que su lugar en el mundo estaba “en una tierra lejana habitada solo por monstruos e inadaptados”, a quienes considera sus parientes.

Finalmente, destacó el privilegio de trabajar con actores como Jacob Elordi y Oscar Isaac, a quienes describió como parte de una familia artística que dramatiza “la condición humana y el anhelo de conexión en un mundo que los malinterpreta”.

Sobre los Premios Gotham

Los Premios Gotham son galardones cinematográficos y de televisión que se entregan anualmente en Nueva York para honrar y apoyar el cine y la televisión independientes.

Son organizados por el Gotham Film & Media Institute, estos premios son uno de los primeros eventos importantes de la temporada de premios, y a menudo sirven como un indicador temprano de los posibles nominados a los Oscar.

El próximo año, los Premios Oscar se realizarán el 15 de marzo de 2026, mientras que los Golden Globes serán el 11 de enero.

