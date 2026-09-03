7 hoteles buenos y baratos en Las Vegas para un fin de semana perfecto

Las Vegas tiene una particularidad que puede confundir a quien organiza un viaje por primera vez: una habitación puede aparecer a un precio sorprendentemente bajo y terminar costando bastante más al momento de pagar. La razón son los resort fees, cargos diarios que muchos hoteles agregan a la tarifa y que en algunos establecimientos del Strip rondan actualmente los $45 o $50 antes de impuestos.

Por eso, para encontrar un hotel realmente barato, conviene comparar el precio total de la estadía, no solamente la tarifa de la habitación.

Para una escapada de fin de semana, estas son algunas de las opciones con mejor relación entre ubicación, servicios y precio en 2026.

SAHARA Las Vegas: una de las mejores ofertas actuales

Para quienes quieren alojarse sobre Las Vegas Boulevard sin pagar los precios de los grandes resorts del centro del Strip, SAHARA Las Vegas merece atención especial.

Actualmente tiene una promoción con tarifas totales desde $89 por noche, sin resort fee, que además incluye desayuno diario para dos personas, estacionamiento y salida tardía al mediodía. La promoción está disponible para estadías hasta el 30 de diciembre de 2026 y debe reservarse antes del 20 de septiembre, aunque las tarifas dependen de la disponibilidad.

Además, tiene una estación del Las Vegas Monorail cerca, algo útil para recorrer el Strip sin depender constantemente de Uber o alquilar un automóvil.

Luxor: dormir en uno de los hoteles más reconocibles de Las Vegas

La enorme pirámide negra del Luxor sigue siendo una de las imágenes más reconocibles de Las Vegas y puede ser una alternativa interesante para quienes quieren la experiencia de un gran resort sin saltar a las categorías más caras.

MGM Resorts mantiene promociones de hasta 30% de descuento en determinadas fechas y también lanzó durante 2026 paquetes que agrupan alojamiento, resort fees, comidas, entretenimiento y estacionamiento.

Está en el extremo sur del Strip, cerca de Mandalay Bay y Excalibur. Su ubicación no es tan conveniente como la de Flamingo o The LINQ para recorrer caminando el centro del boulevard, pero suele compensarlo con precios más accesibles.

Excalibur: una alternativa económica para familias

Justo al lado aparece otro clásico: Excalibur Hotel & Casino. El hotel con forma de castillo suele entrar en las promociones económicas de MGM y en 2026 participa también de los nuevos paquetes que permiten pagar alojamiento, comidas, espectáculos, resort fee y estacionamiento en un único precio.

Tiene además una ventaja para viajes familiares: está cerca de atracciones como el Big Apple Coaster de New York-New York y conectado con otros resorts del sector sur del Strip.

Hay que mirar el costo final antes de reservar: fuera de promociones especiales, Excalibur cobra resort fee, por lo que una tarifa de habitación aparentemente muy baja puede subir considerablemente.

Four Queens: el secreto está en no pagar resort fee

Para quienes no necesitan dormir sobre el Strip, Four Queens Hotel & Casino puede resultar todavía más conveniente. Está en pleno Fremont Street, en Downtown Las Vegas, y tiene una característica especialmente importante para viajeros que buscan ahorrar: el propio hotel confirma que no cobra resort fee.

Esto permite hacer una comparación más transparente. Una habitación que inicialmente parece algo más cara puede terminar costando menos que otra del Strip después de agregar $40, $50 o más de cargos por noche.

También es una buena elección para quienes prefieren pasar las noches en Fremont Street Experience y visitar el Strip durante el día.

Circus Circus: básico, pero con precios difíciles de ignorar

No es el hotel más moderno ni lujoso de Las Vegas, pero Circus Circus sigue jugando una carta muy concreta: precio.

La oficina oficial de turismo de Las Vegas promociona actualmente descuentos de hasta 40% sobre determinadas habitaciones estándar, y el estacionamiento continúa siendo gratuito, algo cada vez menos habitual en el Strip.

Puede tener especialmente sentido para familias o viajeros que utilizarán la habitación principalmente para dormir y prefieren destinar el presupuesto a espectáculos, restaurantes y atracciones.

Plaza Hotel: una buena opción para vivir Fremont Street

Otra alternativa interesante en Downtown es Plaza Hotel & Casino, ubicado al comienzo de Fremont Street. Su promoción Viva ’26 ofrece durante 2026 hasta 26% de descuento en las habitaciones, además de un crédito de $26 para restaurantes y otro beneficio de $26 para apuestas cuando se reservan al menos dos noches. La oferta figura disponible para estadías hasta el 30 de diciembre de 2026.

Para un fin de semana enfocado en Downtown puede ser más práctico que ahorrar unos dólares en un hotel alejado y después gastar tiempo y dinero trasladándose.

Treasure Island: ubicación central y estacionamiento gratis

Treasure Island – TI merece entrar en la comparación por otro motivo: su posición en una de las zonas más convenientes del Strip. Está cerca de The Venetian, Palazzo, Wynn y Fashion Show Las Vegas, y la oficina oficial de turismo de la ciudad lo incluye entre los hoteles que mantienen estacionamiento gratuito.

Eso puede marcar una diferencia considerable para quien llega en automóvil, especialmente durante una estadía corta.

El error que puede convertir un hotel barato en uno caro

En Las Vegas conviene desconfiar de las habitaciones de $30, $40 o $50 que aparecen en algunos buscadores sin revisar qué incluye ese precio.

Los resort fees pueden sumar aproximadamente $35 a $55 por habitación y por noche, antes o después de impuestos según cómo se muestre la tarifa. A eso pueden agregarse estacionamiento y otros cargos.

Para un viaje de viernes a domingo, la estrategia más útil es comparar cuatro cifras: habitación + impuestos + resort fee + estacionamiento.

Una promoción de $89 con desayuno y sin resort fee, por ejemplo, puede ser bastante mejor negocio que una habitación anunciada a $49 que termina sumando otros $50 diarios en cargos.

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