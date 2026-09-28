Alguaciles disparan y matan a sospechoso armado en Los Ángeles

Un hombre falleció por disparos de alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) la tarde de este domingo en la ciudad de Bellflower, en una vivienda donde se encontró el cuerpo de una mujer.

El LASD informó que, aproximadamente a la 1:00 p.m. del 27 de septiembre, los oficiales respondieron a una llamada para auxiliar a una persona en apuros en la cuadra 95000 de Maplewood Street.

#LASD Homicide Detectives Responding to a Deputy-Involved Shooting, 9500 Blk of Maplewood Street, Bellflowerhttps://t.co/8KywH76bwm pic.twitter.com/Hz0dyzkY7W — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 28, 2026

Cuando las autoridades llegaron al lugar, observaron a una mujer de unos 80 años que se encontraba tendida boca abajo. Ingresaron por una ventana y la anciana estaba en un charco de sangre.

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Los alguaciles declararon que, cuando irrumpieron en la propiedad, se encontraron frente a frente con un sospechoso, quien presuntamente estaba en posesión de un arma de fuego.

Sin ofrecer los detalles, el LASD dijo que en un momento ocurrió un tiroteo, en el que los alguaciles abatieron al sospechoso, mientras que ningún oficial resultó lesionado.

El sospechoso fue declarado muerto en el lugar de la balacera.

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Las autoridades no han informado la identidad del hombre, de entre 40 y 50 años, ni de la mujer encontrada en la vivienda.

Según la cadena KTLA, vecinos declararon que se escucharon seis o siete disparos aproximadamente a la hora en que ocurrió el enfrentamiento del sospechoso con los alguaciles de Los Ángeles.

Los alguaciles dijeron que el incidente no fue casual y que es posible que el sospechoso y la anciana se conocieran previamente, sin detallar si existía algún parentesco entre ambos.

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En el lugar, los investigadores recuperaron una pistola como evidencia, y todavía no se ha confirmado si el sujeto abrió fuego contra los oficiales.

No se proporcionó información sobre la naturaleza de las lesiones por las que falleció la adulta mayor.

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