Dos cuerpos hallados en el canal Domínguez, en Los Ángeles

Dos cuerpos, uno de ellos de una niña, fueron encontrados esta semana en el canal Domínguez, en el área de Carson, en Los Ángeles.

El primero de los cuerpos fue recuperado el 1 de septiembre por alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), que acudieron el mediodía a la cuadra 20000 de Avalon Boulevard, cerca de la intersección con Del Amo Boulevard, tras recibir informes de que había un cuerpo flotando.

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) recuperaron el cuerpo del canal y lo entregaron, para su custodia, al personal del médico forense del condado de Los Ángeles.

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“El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición y se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos”, informó el LASD en un comunicado de prensa.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el cuerpo que fue recuperado este martes era el de una niña, que se cree que tenía entre 6 y 13 años.

El informe forense sobre la niña se archivó bajo la categoría de “búsqueda de personas no identificadas”, sin especificar la causa ni la forma del fallecimiento.

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“El cuerpo fue hallado flotando en el Canal Domínguez, cerca del campo de golf Victoria, en Carson, el 1 de septiembre de 2026. Se desconocen su raza, etnia y edad“, reportó el médico forense del condado de Los Ángeles.

La niña fue descrita con el cabello corto, castaño oscuro o negro. Su estatura era de entre 4 pies 4 pulgadas y 4 pies 8 pulgadas (1.32 y 1.42 metros), con un peso de entre 60 y 85 libras (27 y 38 kilogramos).

De acuerdo con los investigadores del LASD, un cliente del campo de golf Victoria observó el cuerpo flotando río abajo, por lo que avisó a los servicios de emergencia.

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Segundo cuerpo encontrado

La mañana de este miércoles se encontró un segundo cuerpo en el área del canal Domínguez, cerca de la intersección con East Sepúlveda Boulevard, en Carson, a unas 7.5 millas (12 kilómetros) al sur del sitio donde se recuperó el cuerpo de la niña.

Alrededor de las 8:30 a.m., equipos del LACoFD y del LASD acudieron al lugar tras informes sobre un cuerpo, al parecer de un hombre, que se encontraba cerca del agua. Las autoridades no han confirmado el sexo ni la edad de la víctima.

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Hasta la mañana de este jueves, los investigadores del LASD no han dicho si existe la posibilidad de que ambos incidentes estén relacionados, ni si se sospecha que pudiera haber algún acto delictivo en alguna de las dos muertes.

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