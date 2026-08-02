Fallece recluso hispano tras presunto homicidio en prisión de San Diego

El fallecimiento de un recluso hispano en una prisión estatal de California es investigado como homicidio, anunció este sábado el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).

De acuerdo con un comunicado de prensa, el personal de la prisión Richard J. Donovan, en el condado de San Diego, encontró al recluso Héctor Ozuna, de 66 años, inconsciente en el interior de su celda alrededor de las 6.07 a.m. de este sábado 1 de agosto.

El CDCR dijo que Ozuna compartía la celda con Alexis Guerrero, de 30 años, cuando ocurrió el presunto homicidio.

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“El personal respondió de inmediato y continuó aplicando las medidas de reanimación a Ozuna mientras lo trasladaban al área de triaje y tratamiento médico de la prisión”, dijeron los funcionarios estatales.

Pese a todos los esfuerzos por tratar de salvarle la vida, Héctor Ozuna fue declarado muerto a las 6:57 a.m.

Héctor Ozuna, de 66 años, falleció la mañana del 1 de agosto en una prisión de San Diego. Crédito: Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California | Cortesía

Tras el fallecimiento del hispano de 66 años, Guerrero fue sacado de la celda y permanece en régimen de aislamiento a la espera de una investigación por parte de la Unidad de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de la prisión y de la fiscalía del condado de San Diego.

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“No se encontraron armas de fabricación casera en el lugar de los hechos”, confirmó el CDCR en su comunicado.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California notificó a la Oficina del Inspector General sobre la muerte del recluso hispano, mientras que el médico forense del condado de San Diego investiga la causa oficial de su muerte.

Héctor Ozuna fue trasladado a la prisión de San Diego desde el condado de Riverside el 17 de febrero de 2023.

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El recluso hispano cumplía una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por agresión con arma mortal, siendo reincidente por tercera vez, con agravante por delito grave violento con el fin de causar graves lesiones corporales.

Su sentencia se dictó de conformidad con la ley de reincidencia de California.

Guerrero ingresó a la prisión Richard J. Donovan procedente del condado de San Bernardino el 13 de junio de 2024, y cumple una condena de seis años.

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