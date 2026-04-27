Recluso hispano se fuga de programa de reinserción comunitaria en Los Ángeles

Un recluso hispano se fugó este domingo del Programa de Reinserción Comunitaria para Hombres (MCRP) en Los Ángeles, informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).

En un comunicado de prensa, el CDCR dijo que agentes estatales buscan al recluso José Barrios, de 24 años, después de que el hispano se quitó el dispositivo de rastreo GPS y escapó del centro penitenciario poco antes de las 2:30 p.m.

De acuerdo con el CDCR, Barrios podría haber escapado de la zona en un automóvil blanco, sin proporcionar más detalles.

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Barrios fue descrito como un hombre hispano de 5 pies 8 pulgadas de estatura (1.73 metros), con un peso aproximado de 157 libras (71 kilogramos). Tiene ojos marrones y cabello negro.

La última vez que se le vio al recluso hispano vestía pantalones vaqueros azules, una camisa negra y zapatos negros.

“Los funcionaros iniciaron de inmediato una búsqueda y llevaron a cabo un recuento de emergencia del MCRP, y se confirmó que Barrios estaba desaparecido”, dijo el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

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El CDCR dijo que la Oficina de Seguridad Correccional del departamento y las agencias policiales locales han sido notificadas y están colaborando en la búsqueda del recluso hispano.

Según el CDCR, Barrios cumplía una condena de siete años por robo en segundo grado con agravante por uso de arma de fuego. El hispano fue ingresado en prisión el 27 de septiembre de 2023 procedente de la custodia en el condado de Los Ángeles.

“El MCRP es un programa voluntario para hombres encarcelados que cumplen con los criterios de elegibilidad“, explicó el CDCR.

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De acuerdo con el departamento, los participantes aprobados deben cumplir el resto de su condena en la comunidad, en lugar de ser recluidos en una prisión estatal.

“Desde 1977, el 99% de las personas encarceladas que se han fugado o abandonado una institución para adultos, un campamento, una plaza en un programa estatal de rehabilitación o un programa comunitario de rehabilitación ha sido recapturado“, aseguró el CDCR.

Si alguna persona identifica a José Barrios o conoce su paradero, debe comunicarse inmediatamente con el agente Greenwood, del CDCR, al 661-979-1187, dar aviso al 911 o notificar a la policía de su localidad.

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