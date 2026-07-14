Madre acusada de asesinato por la muerte de su hijo de 2 años en Los Ángeles

Una mujer fue acusada de asesinato por la muerte de su hijo de 2 años, de acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Rayzhannah Greenhoward, de 28 años y residente de Lancaster, escuchó este lunes los cargos en su contra en relación con el fallecimiento de su hijo como consecuencia de quemaduras graves, en noviembre de 2025.

Los cargos contra Greenhoward son resultado de una investigación de ocho meses sobre la muerte de Legend Lee, que fue puesta en conocimiento de los detectives del Sheriff del condado de Los Ángeles por la oficina del médico forense del condado de Kern, de acuerdo con “Los Angeles Times”.

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No se tiene conocimiento a fondo sobre los detalles de este caso, por lo que no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió durante el incidente, en la cuadra 44000 de Cedar Avenue, el 26 de noviembre de 2025.

El reporte del médico forense del condado de Los Ángeles menciona que el menor de 2 años falleció como consecuencia de complicaciones derivadas de quemaduras graves, sin que se conozcan las circunstancias por las que se lesionó el niño.

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Rayzhannah Greenhoward fue arrestada el 9 de julio tras la investigación por la muerte de su hijo. Actualmente permanece bajo custodia en la cárcel de Lynwood con una fianza de $2 millones de dólares.

Los cargos por los que Greenhoward fue acusada son asesinato, agresión con arma mortal, abuso infantil con resultado de muerte y agresión a un menor con resultado de muerte.

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Se tenía previsto que Greenhoward compareciera esta semana en el tribunal de Lancaster.

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