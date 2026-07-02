Joven arrestado por sospecha de asesinato de bebé en Los Ángeles

Un adolescente fue arrestado como sospechoso de matar a una bebé, a quien arrojó contra el suelo, en una residencia en la ciudad de Claremont, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Claremont informó que, aproximadamente a las 11:35 a.m. del 29 de junio, los oficiales acudieron a la cuadra 1400 de Lynoak Drive, cerca de Foothill Boulevard, en respuesta a un reporte de emergencia médica.

“Al llegar al lugar, los agentes determinaron que un menor había arrojado a una bebé al suelo en la residencia”, informó la policía de Claremont en un comunicado de prensa.

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“Personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles acudió al lugar y trasladó al bebé al Pomona Valley Hospital Medical Center para recibir atención médica de emergencia”, agregó el departamento.

La bebé fue transferida al Children´s Hospital del condado de Orange, donde más tarde falleció como consecuencia de sus lesiones.

El sospechoso, un menor de edad, fue detenido en el lugar donde ocurrió el incidente. El joven fue trasladado a la cárcel del Departamento de Policía de Claremont, donde fue fichado.

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Las autoridades de Claremont no hicieron pública la identidad del sospechoso debido a su condición de menor de edad.

De acuerdo con la policía, el adolescente se encuentra arrestado en el centro de detención juvenil de Los Padrinos bajo sospecha de asesinato. Se esperaba que compareciera este jueves ante el tribunal para la lectura de cargos.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, debe llamar al Departamento de Policía de Claremont al 909-399-5411.

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También se pueden presentar denuncias anónimas llamando a la línea directa de LA Regional Crime Stopper al 800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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