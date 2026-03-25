Arrestan al propietario de una casa de alquiler en California por grabar a los huéspedes en momentos privados

El propietario de una casa de alquiler vacacional de lujo en California está acusado de espiar a sus huéspedes y grabarlos sin su conocimiento durante su estancia.

Christian Edwards, de 44 años, fue arrestado y acusado de grabar a sus huéspedes “en momentos privados” en su casa de alquiler en Oakhurst, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Madera (MCSO) en un comunicado de prensa publicado en Facebook.

Los detectives de la MCSO encontraron pruebas de esto durante un registro de la vivienda, tras recibir un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) sobre posible material de abuso sexual infantil en la propiedad.

“Durante la investigación, los detectives identificaron a Christian Parmalee Edwards, residente de Oakhurst y de 44 años, como el sospechoso”, declaró la MCSO. “Los detectives también descubrieron pruebas que sugieren que Edwards había estado utilizando su residencia como alquiler vacacional a corto plazo y grabando a sus huéspedes en momentos privados sin su conocimiento”.

Los detectives también alegan haber encontrado más de 4,000 imágenes digitales de material de abuso sexual infantil en la propiedad, lo que condujo al arresto de Edwards. Fue fichado por delitos graves de invasión de la privacidad y posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, entre otros cargos.

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO), Kate Woertman, declaró a ABC7 Los Ángeles: “Cuando confiscaron sus dispositivos en la casa, comenzaron a descubrir videos de niños y mujeres siendo filmados en lugares donde deberían haber tenido privacidad“. Edwards presuntamente grababa a sus huéspedes “a través de rendijas en las persianas en áreas pequeñas y privadas”, añadió.

Según ABC7 Los Ángeles, no se utilizaron cámaras ocultas en la supuesta grabación de los huéspedes por parte de Edwards.

La MCSO confiscó todos los dispositivos electrónicos de Edwards para su posterior análisis. Según su comunicado, esperan hablar con posibles víctimas que se hospedaron en su casa de alquiler.

Edwards comenzó a alquilar la propiedad a huéspedes en 2023. La casa está ubicada a una milla de la preparatoria Yosemite.

La vecina Amy Gray declaró a ABC7 Los Ángeles que Edwards supuestamente le ofreció alojamiento a ella y a sus hijos en la casa. “Estoy segura de que tenía planes para mis amigos y sus hijos”, dijo al medio.

Edwards permanece bajo custodia con una fianza fijada en 75,000 dólares, según informó Bakersfield News.

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