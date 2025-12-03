Médico de Michigan es condenado por grabar en secreto a varias mujeres y niños

Un médico de Michigan fue sentenciado a entre 35 y 60 años de prisión por cargos de conducta sexual inapropiada tras grabar en secreto a su esposa, sus hijos pequeños y a familiares mujeres, además de otras personas.

Oumair Aejaz fue sentenciado en el Tribunal del Sexto Circuito del Condado de Oakland, Michigan, el martes 2 de diciembre. El exmédico no impugnó los 31 cargos de conducta sexual inapropiada que se le imputaban, según un comunicado de la fiscalía.

“Esta sentencia garantiza que Oumair Aejaz nunca más volverá a dañar a otra víctima”, declaró la fiscal Karen D. McDonald. “Sin embargo, el daño que infligió a sus víctimas no desaparecerá con esta resolución. Debemos seguir apoyándolas mientras superan este trauma”.

Aejaz, de 41 años, atendió anteriormente a pacientes en el Hospital Ascension Genesys en el municipio de Grand Blanc, Michigan, y en el Hospital Henry Ford Macomb en el municipio de Clinton, Michigan, según informó CBS Detroit.

El exmédico fue condenado por dos cargos de conducta sexual delictiva en primer grado, tres cargos de conducta sexual delictiva en segundo grado, cuatro cargos de actividad comercial de abuso sexual infantil, 13 cargos de uso de una computadora para cometer un delito y nueve cargos de captura/distribución de la imagen de una persona desnuda, según la fiscalía.

Detroit area doctor Oumair Aejaz jailed facing multiple charges for recording hundreds of patients without their consent & committing SA on unconscious patients. Which he also recorded. Some victims are toddlers. Aejaz is here on a work visa. pic.twitter.com/mIEpgodYYW — Anna D. West 🇺🇸 (@SlimWiggy) May 5, 2025

Las autoridades comenzaron a investigar a Aejaz en agosto de 2024, después de que su esposa presentara pruebas de que la había estado grabando en secreto a ella, a sus dos hijos menores de edad y a varias mujeres de su familia en su hogar.

La investigación descubrió que Aejaz también grabó a niños y adultos en la escuela de natación Goldfish en Rochester Hills, Michigan, así como a niños y adultos en habitaciones y dormitorios de hospital utilizando una cámara oculta, según CBS Detroit.

“Aplaudo la decisión de la jueza Anderson sobre la sentencia y los esfuerzos de la fiscalía para que esta persona enferma rinda cuentas plenamente”, declaró el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, en un comunicado. La explotación de mujeres y niños, especialmente en algunos casos en los que utilizó su posición de confianza como médico, es absolutamente inadmisible.

Bouchard continuó: “Esta sentencia refleja la gravedad de sus crímenes y otorga la justicia que estas víctimas merecen. También quiero reconocer la gran labor de los detectives y de nuestra unidad de delitos informáticos por su incansable y exitosa labor en la localización de pruebas que hicieron posible esta sentencia”.

Varias investigaciones relacionadas con el caso siguen en curso, según el comunicado de prensa.

Tres demandas presentadas en octubre por tres mujeres diferentes alegan que Aejaz las grabó y agredió sexualmente en el Hospital Henry Ford de Macomb, Michigan, y que no se hizo nada cuando presentaron denuncias ante el hospital, según CBS News.

Hay una demanda colectiva en curso, pero estas personas sintieron que sus derechos no estaban adecuadamente representados y querían demandas individuales, declaró a CBS el abogado de Fieger Law, Matthew Piccirilli, quien representa a las acusadoras.

