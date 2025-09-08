Arrestan a médico de Michigan acusado de planear abuso sexual contra niña de 5 años en Florida

El Dr. William Murdoch, médico de Michigan, fue arrestado tras una operación encubierta de la Unidad de Delitos contra Menores por Internet en Port St. Lucie, Florida. Las autoridades lo acusan de haber planeado viajar al estado para mantener relaciones sexuales con una niña de cinco años.

El caso comenzó en junio, cuando investigadores especializados en delitos digitales detectaron conversaciones en las que Murdoch intentaba persuadir a una supuesta madre para permitirle “cortejar” y tener contacto sexual con su hija de cinco años.

“Estaba dispuesto a viajar, pasar tiempo y desarrollar una relación”, explicó el jefe de policía Leo Niemczyk, en declaraciones citadas por Telemundo. “Quería establecerse como padre dentro del hogar con el expreso propósito de tener contacto sexual con una niña”.

Conversaciones perturbadoras

La orden de arresto incluye fragmentos de los chats, en los que Murdoch preguntó a la supuesta madre: “¿Eres una mala madre?”. Al recibir como respuesta: “¿Mala madre en el sentido de qué?”, él replicó: “De mente abierta… sí”.

Para la policía, este intercambio muestra la intención explícita del acusado de manipular a un supuesto progenitor para acceder sexualmente a la menor.

Arresto y cargos

Con base en las pruebas digitales y forenses, un juez emitió una orden judicial que permitió detener a Murdoch. Fue acusado de solicitar el consentimiento de un padre para involucrar a un menor en conducta sexual ilícita.

El médico fue arrestado por los Alguaciles de Estados Unidos y se encuentra en proceso de extradición a Florida, donde enfrentará los cargos.

El jefe Niemczyk advirtió que casos como este ocurren con mayor frecuencia de lo que muchos imaginan. “Me temo que solo estamos ignorando lo que está pasando”, declaró.

