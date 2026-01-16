Arrestan a diácono de Iglesia en Tennessee por grabar en secreto a una niñera adolescente en el baño

Un hombre de Tennessee que le pidió a su esposa que le sujetara el teléfono mientras se sometía a un procedimiento médico fue acusado penalmente después de que ella supuestamente encontrara videos de una niñera adolescente en el baño, según informó la policía.

Christopher Thomas Collins está acusado de nueve cargos de explotación sexual de un menor, según los registros judiciales del condado de Hamilton.

WTVC, WDEF y Local 3 News informaron que Collins fue arrestado el miércoles 14 de enero después de que su esposa denunció las supuestas grabaciones secretas a las autoridades.

Citando un informe del arresto, Local 3 informó que Collins está acusado de instalar cámaras ocultas en el baño y grabar a la adolescente desnuda.

WTVC informó que una declaración jurada de la policía indica que la esposa de Collins sospechaba que su esposo la engañaba, por lo que revisó su teléfono durante el procedimiento médico.

Tennessee CHURCH DEACON Christopher Thomas Collins, 42, was arrested after hidden camera videos allegedly showed him secretly filming a 15-year-old babysitter in his home; he faces nine felony counts of sexual exploitation of a minor. pic.twitter.com/rjQBh9CMFJ — Phoenix Rising (@DKeller56891630) January 16, 2026

La mujer declaró a los investigadores que, tras encontrar las supuestas grabaciones en una carpeta oculta en su teléfono, finalmente acudió a la iglesia donde él servía como ministro en busca de orientación. Según el medio, le aconsejaron que acudiera a la policía.

WSET informó que la mujer declaró a los investigadores que primero borró los archivos y luego tomó capturas de pantalla de la carpeta “eliminados recientemente” para documentar lo que había encontrado.

También alegó que Collins inicialmente le dijo que había instalado las cámaras para buscar ratas, según el medio.

Según WDEF, la esposa entregó tarjetas SD de las cámaras a la policía, quienes afirmaron haber encontrado nueve videos del adolescente durante una búsqueda posterior.

En un comunicado al medio, la iglesia de Collins, Abba’s House, reconoció el incidente.

“Durante una sesión de terapia de pareja, la esposa de Chris Collins reveló que había encontrado videos de un menor en el teléfono de su esposo”, declaró la iglesia sobre las acusaciones de la esposa, según el medio.

“Inmediatamente lo denunciamos a la policía y ellos están manejando la situación. Estamos cuidando de su esposa e hijos durante este trágico momento. Chris Collins había sido miembro de la iglesia durante cuatro años y se desempeñaba como diácono. Ha sido destituido de ese cargo”, añadió.

Sigue leyendo:

– Joven de Arizona mató a tiros a su vecino y luego vivió en su casa durante dos semanas.

– Horror en Nueva Jersey: arrestan a una mujer por la muerte de sus hijos de 5 y 7 años.