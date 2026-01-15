Joven de Arizona mató a tiros a su vecino y luego vivió en su casa durante dos semanas

Un adolescente de Arizona está acusado de ocupar ilegalmente la casa de su vecino durante dos semanas tras matar al hombre mayor y dejar su cuerpo en el patio trasero.

Xzavion Johnson, de 18 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Phoenix y acusado de asesinato y robo en relación con la muerte de David Jiménez, de 57 años. Según un comunicado de prensa de la policía, los agentes acudieron a la casa de Jiménez en Phoenix el lunes tras recibir llamadas solicitando asistencia social. La policía indicó que los vecinos les dijeron que no habían visto a Jiménez, pero que creían que alguien vivía en su casa.

Según documentos judiciales obtenidos por KPHO, afiliada local de CBS, la madre de Johnson también declaró a las autoridades que no había visto a su hijo desde finales de diciembre de 2025. Pero cuando fue a ver cómo estaba Jiménez en su casa, supuestamente encontró un paquete en el porche delantero dirigido a su hijo.

También declaró a la policía que provenía un mal olor del patio trasero de Jiménez. Cuando la policía llegó a la casa, se dirigieron al patio trasero y encontraron el cuerpo de Jiménez “en avanzado estado de descomposición”. La policía indicó que Johnson se encontraba dentro de la casa e intentaron contactarlo. Tras atrincherarse durante un tiempo prolongado, salió de la casa y la policía lo arrestó.

Durante el interrogatorio de Johnson con la policía, este supuestamente les contó que fue a la casa de Jiménez el 29 de diciembre de 2025 con la intención de robarle. Supuestamente traía consigo un arma que había robado 10 días antes. Al parecer, Johnson declaró a la policía que vio abierta la puerta lateral de la casa de Jiménez y entró en la propiedad. Jiménez lo vio y presuntamente abrió fuego contra el hombre mayor, matándolo.

La policía indicó que Johnson cubrió el cuerpo de Jiménez con mantas. Luego, presuntamente, entró en la casa y se acomodó. Según documentos judiciales, Johnson afirmó haber usado las tarjetas de crédito de Jiménez y haber conducido su vehículo. Supuestamente, también usó la dirección de su vecino para enviar paquetes a su casa.

La madre de Johnson declaró a la policía que desconocía cualquier conexión entre su hijo y Jiménez, una enfermera de Asuntos de Veteranos recientemente jubilada cuya familia vivía en Nuevo México. Johnson fue ingresado en la Cárcel del Condado de Maricopa por múltiples cargos, incluyendo asesinato y robo. Se encuentra detenido con una fianza de un millón de dólares en efectivo.

