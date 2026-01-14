Horror en Nueva Jersey: arrestan a una mujer por la muerte de sus hijos de 5 y 7 años

Un padre de familia hizo un hallazgo devastador al regresar a su casa el martes por la tarde en Hillsborough Township, Nueva Jersey: sus dos hijos pequeños estaban inconscientes en un dormitorio y no respondían. El hombre llamó de inmediato al 911 y señaló que su esposa había causado la situación, informaron las autoridades.

La llamada de emergencia se registró alrededor de las 6:45 p. m., según la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset, que confirmó que agentes de policía y personal médico acudieron rápidamente a la vivienda ubicada en Shell Court.

Los niños fueron declarados muertos en el lugar

Al ingresar a la residencia, los oficiales encontraron al padre junto a la madre de los menores, identificada como Priyatharsini Natarajan, de 35 años. En uno de los dormitorios hallaron los cuerpos de los dos niños, ambos varones, de 5 y 7 años.

Los primeros en responder y el personal médico intentaron aplicar maniobras de reanimación, pero ambos menores fueron declarados muertos en el lugar. Las autoridades no han revelado aún los nombres de las víctimas, a la espera de su identificación oficial por parte del forense.

Arresto y cargos criminales

Tras el hallazgo, Natarajan fue detenida y trasladada a la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset. Posteriormente, fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado y posesión de un arma con fines ilícitos, un delito de tercer grado.

La mujer permanece recluida en la cárcel del condado de Somerset, a la espera de una audiencia de detención.

Investigación en curso y autopsia pendiente

El fiscal del condado, John P. McDonald, informó que el caso es investigado por detectives de la Policía de Hillsborough Township y de la Unidad de Crímenes Mayores de la fiscalía, con apoyo de peritos forenses y del Centro Regional de Medicina Forense del Norte de Nueva Jersey.

Las autoridades indicaron que se realizará una autopsia para determinar la causa y la manera de la muerte, y subrayaron que la investigación sigue en curso, por lo que no se divulgarán más detalles por el momento.

Asimismo, la fiscalía pidió a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades locales o utilice canales de denuncia anónima habilitados para este caso.

