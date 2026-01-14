Hallan a menor abandonada por sus padres en Alabama: vivió entre heces y animales durante casi un año

Una adolescente de 14 años fue hallada en condiciones extremas de abandono en una casa rodante de Alabama, donde habría vivido sola durante casi un año. Entre la basura y la inmundicia, los investigadores encontraron una carta escrita a lápiz en la que la menor contaba, una a una, las veces que su madre se negó a ir a buscarla. Sus padres fueron arrestados y enfrentan cargos de abuso infantil y crueldad animal.

Un hallazgo que reveló el abandono

La investigación se inició a comienzos de enero, cuando empleados de una tienda Dollar General en el condado de Mobile alertaron a las autoridades tras ver a una adolescente desorientada, tambaleándose en la carretera y con evidentes signos de abandono.

Según testigos, la joven —que presentaba necesidades especiales— se quejaba de fuertes dolores estomacales y parecía no haber recibido atención médica ni cuidados básicos durante meses. Preocupados por su estado físico y emocional, los empleados llamaron al 911, una decisión que las autoridades calificaron como clave para salvarla.

las autoridades hallaron un perro muerto dentro de un armario y rescataron a otros seis animales que permanecían en el lugar. Crédito: Mobile County Sheriff’s Office | Cortesía

Vivía sola entre heces, basura y animales

Al acudir al lugar donde residía la menor, los investigadores encontraron una casa rodante en condiciones deplorables: pisos cubiertos de orina, heces, insectos y basura; una bañera con agua oscura; ropa y desperdicios esparcidos por todas las habitaciones, incluida la cama donde dormía la adolescente.

Durante el registro, las autoridades hallaron un perro muerto dentro de un armario y rescataron a otros seis animales que permanecían en el lugar. Control de Animales de Prichard se hizo cargo de los perros sobrevivientes.

La carta que evidenció el abandono emocional

Cerca del lugar donde dormía la adolescente, los agentes encontraron una nota escrita a lápiz, doblada y desgastada, titulada: “¡Cuántas veces mamá me dice que no puede recogerme!”. La hoja contenía más de 80 marcas de conteo, una por cada vez que su madre se negó a ir por ella.

El sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, calificó el caso como “horrible” y subrayó que, más allá del abandono físico, se trata de un profundo abuso emocional. “No puedo imaginar el impacto emocional de saber que tus padres te han dejado a tu suerte”, declaró.

La adolescente se encuentra bajo el cuidado del Departamento de Recursos Humanos (DHR). Crédito: Mobile County Sheriff’s Office | Cortesía

Padres se mudaron y la dejaron atrás

La menor relató a los detectives que había vivido sola desde aproximadamente febrero del año pasado, cuando cumplió 14 años. Aseguró que su madre, Marchelle Lynn Pertilla, y su padrastro, Eugene Medrano, se mudaron a Florida y que la última vez que los vio fue en Halloween.

Según su testimonio, mantenía contacto con su madre a través de Snapchat y dependía de ella para recibir comida mediante servicios de entrega a domicilio como DoorDash o compras enviadas desde Walmart.

Las autoridades localizaron a la pareja en Florida, donde —según los investigadores— minimizaron la gravedad de la situación y atribuyeron el abandono a que la adolescente “no quería irse” por sus supuestos animales de servicio.

Arrestos y protección a otros menores

Pertilla y Medrano fueron arrestados y acusados de abuso infantil y múltiples cargos de crueldad animal, y trasladados a la cárcel metropolitana del condado de Mobile. Tras su detención, otros dos niños que vivían con la pareja en Florida fueron retirados de su custodia como medida preventiva.

Actualmente, la adolescente se encuentra bajo el cuidado del Departamento de Recursos Humanos (DHR) y está recibiendo atención médica y apoyo especializado.

El sheriff Burch elogió públicamente a los empleados de Dollar General por actuar a tiempo: “Si ves algo, dilo. Puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

