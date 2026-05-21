Forense de Los Ángeles identifica a niña de 4 años hallada sin vida en un vehículo

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles identificó a la niña de 4 años que fue encontrada sin vida en el interior de un vehículo la tarde de este martes en el vecindario de Valley Village, en Los Ángeles.

De acuerdo con el forense, la menor fue identificada como Adina Nevo, quien fue encontrada inconsciente dentro de un vehículo SUV aproximadamente a las 3:40 p.m. cerca de la intersección de McCormick Street y Bluebell Avenue.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Warner Castillo, informó que el hallazgo ocurrió después de que se recibió una llamada de emergencia médica.

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Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondieron a la emergencia y confirmaron que la menor ya había fallecido en el lugar.

Según el informe del médico forense, la causa del fallecimiento de la niña quedó pendiente, mientras que el lugar del deceso se registró como un vehículo.

La muerte de Adina Nevo dejó conmocionada a la comunidad del barrio judío devoto, donde los vecinos y las familias mantienen una comunicación constante entre sí.

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Al menos dos vecinos afirmaron que, la mañana del martes, un padre había llevado a los niños del vecindario en un vehículo compartido y no se percató de que la niña no se bajó del automóvil.

La unidad de menores maltratados de la División Juvenil del Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene bajo investigación el incidente, que fue descrito por Castillo como un “posible homicidio”.

El LAPD informó que, hasta la mañana de este jueves, no se tienen personas bajo custodia en relación con la muerte de la niña de 4 años.

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Los oficiales continúan con las entrevistas a vecinos y testigos para intentar establecer una cronología de los hechos y determinar las circunstancias que llevaron al fallecimiento de la menor.

No se sabe con certeza el tiempo en que Adina Nevo permaneció en el interior del vehículo, en el que permaneció mientras en el Valle de San Fernando se registraban temperaturas de 80°F (aproximadamente 31°C).

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