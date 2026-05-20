Investigan muerte de niña encontrada en un vehículo en Los Ángeles

El cuerpo sin vida de una niña de 4 años fue encontrado en el interior de un vehículo SUV en el vecindario de Valley Village, por lo que se inició una investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con los informes, aproximadamente a las 3:40 p.m. de este martes, agentes del LAPD respondieron al llamado de una emergencia médica cerca de la intersección de McCormick Street y Bluebell Avenue, en Valley Village.

Los servicios de emergencia confirmaron que la menor, que había sido encontrada inconsciente dentro de un vehículo estacionado, ya había fallecido.

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De acuerdo con vecinos, se supo que la niña viajaba en un automóvil compartido del vecindario de Valley Village y se suponía que la dejarían en la guardería, pero, de alguna manera, por accidente, la dejaron abandonada en el SUV durante horas bajo condiciones de calor extremo.

En el lugar se observó a los agentes de la ley cubriendo el SUV con una carpa blanca y colocando cinta amarilla de policía para acordonar la calle del barrio residencial.

Los investigadores también registraron una vivienda cerca del lugar donde estaba estacionado el vehículo, con la menor en su interior.

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Hasta la mañana de este miércoles no quedaban claras las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la niña de 4 años.

Detectives del LAPD dieron a conocer, en una breve rueda de prensa, algunos detalles sobre el incidente, que puede ser investigado como un posible homicidio.

El abogado defensor penal Lou Shapiro declaró que la esposa del conductor del vehículo lo llamó para que acudiera al lugar. Lo único que confirmó es que el conductor no era el padre de la niña fallecida y que posiblemente se trataba de un conductor de un vehículo compartido.

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Shapiro dijo que desconocía si su cliente sería arrestado en relación con este caso.

“Siempre existe la posibilidad. Me han dicho que se trata de una escena de crimen activa, así que bien puede suceder. Simplemente, estoy siendo realista al respecto”, expresó Shapiro en una entrevista con la cadena KTLA.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha proporcionado más información sobre la identidad de la niña.

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Investigadores del LAPD revisaban el área y preguntaban a los vecinos si tenían grabaciones de cámaras de vigilancia o si habían presenciado algo.

El LAPD no ha reportado arrestos relacionados con la muerte de la menor o si se presentarían cargos en contra de algún sospechoso, ya que se mantenía en curso una investigación sobre este caso.

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