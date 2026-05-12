Padre hispano fallece al intentar detener pelea en pizzería de Los Ángeles

Un padre hispano falleció a balazos mientras celebraba su 26° cumpleaños en compañía de su familia en una pizzería del vecindario de Wilmington, en Los Ángeles.

Andrés Castellas disfrutaba la tarde del sábado 9 de mayo de la celebración de su cumpleaños en Red West Pizza, en el barrio angelino, cuando intentó detener una pelea que se originó entre dos mujeres.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y sus familiares, Castellas intentó calmar el pleito entre las dos mujeres cuando fue baleado por un sujeto que escapó a pie.

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Frente a sus familiares y amigos, el hispano perdió la vida en el lugar donde ocurrió el tiroteo.

“Nos robaron a alguien. Se llevaron al padre y al hijo de alguien, y simplemente no entiendo por qué”, declaró María Rondan, la novia de Andrés Castellas, en una entrevista con la cadena ABC.

La hija de Castellas, Michelle Costa, describió a su padre como una persona pacífica que detestaba cualquier tipo de violencia.

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De acuerdo con sus familiares, el padre hispano se mudó de Colombia a California hace unos tres años para mantener a su hija de 5 años.

“Era una persona muy alegre, era uno de esos tipos que entran en una habitación y te hacen sentir especial, incluso cuando tú mismo no te consideras así”, mencionó Rondan.

Michelle Costa expresó que sus familiares y amigos quieren honrar la memoria de Andrés.

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“Queremos que sepa que estamos aquí para él, que siempre estaremos aquí y que siempre lo celebraremos“, añadió la hija de Castellas.

Durante el incidente, un trabajador de la pizzería de Wilmington, un hombre de unos 20 años, también recibió un disparo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por la lesión, que no pone en peligro su vida.

El LAPD dio que el responsable de la balacera continúa prófugo.

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Hasta este martes, no queda claro cuál es la relación del hispano con las dos mujeres involucradas en el pleito ni el vínculo con el sujeto que realizó los disparos en la pizzería de Wilmington.

Los seres queridos de Andrés crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico para el pago de los servicios funerarios.

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