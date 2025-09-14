Abuso de poder: hispano amenazado por agente federal en Los Ángeles

Un hispano, padre de cinco hijos, fue amenazado con un arma de fuego por un agente federal durante un arresto de inmigración que ocurrió este viernes en Los Ángeles.

José Campollo, de 56 años, se trasladaba con destino a su casa en Wilmington en su camioneta de trabajo cuando agentes de inmigración le hicieron una parada en el vecindario de Wilmington.

La grabación desde una vivienda cercana muestra a un agente federal cuando apunta con un arma de fuego a Campollo, a quien patea al menos en una ocasión en la acera frente a su casa. Finalmente, el agente de inmigración detiene al hombre hispano.

Sigue leyendo: Detenidos 7 inmigrantes durante redada en autolavado de Long Beach

El hijo de Campollo, José Jr., grabó el incidente cuando se percató de la presencia de los agentes federales en el momento en que intentaban detener a su padre. Se escucha al hijo exigir que le muestre una orden judicial al agente.

También se escucha a una mujer cuando grita que José Campollo no es un delincuente y protesta por las acciones de las fuerzas del orden.

“Le dieron una patada. Sinceramente, no lo vi hasta ahora, cuando mi hermano pequeño me enseñó las imágenes de la cámara, y me rompió el corazón ver cómo le daban una patada a mi padre. Me sentí incapaz, como si no pudiera hacer nada“, dijo José Campollo Jr. a la cadena Telemundo.

Sigue leyendo: El miedo a las redadas no detiene a los jornaleros

De acuerdo con Campollo Jr. el agente armado también le apuntó con su arma y amenazó con dispararle, momento en que prefirió comenzar a grabar el encuentro con las autoridades.

Campollo Jr. dijo que su padre fue arrestado por una infracción no especificada de 1994, a pesar de que la víctima en ese caso testificó que el hispano no era el sospechoso, por lo que había sido absuelto de todos los cargos.

Desde este viernes, José Campollo está bajo custodia federal en el Centro Metropolitano de Detención, en el centro de Los Ángeles, mientras sus familiares intentan encontrar un abogado especializado en inmigración para pelear que el hispano no sea deportado.

Sigue leyendo: Temor a redadas obliga a madre a regresar a México

El arresto del hispano ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó el 8 de septiembre las restricciones para que las agencias federales puedan arrestar a inmigrantes en Los Ángeles y siete condados más del sur de California para deportarlos.

Desde el 6 de junio, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificaron las redadas en el sur de California por instrucciones de la administración Trump, lo que provocó manifestaciones de la comunidad y críticas de activistas y funcionarios locales.

Los Ángeles se declaró ciudad santuario para proteger los derechos de los inmigrantes y sus autoridades policiales declararon que no colaborarían con agencias federales en operativos de inmigración.

Sigue leyendo:

· Agentes federales intentan redada en una granja de Ventura

· Defensores de inmigrantes refuerzan presencia en Los Ángeles tras decisión judicial

· Preocupación en Los Ángeles por aumento en las redadas migratorias