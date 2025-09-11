Agentes federales intentan redada en una granja de Ventura

Agentes federales de inmigración fueron vistos la mañana de este jueves cerca de una granja en la localidad de Somis, condado de Ventura, lo que provocó que residentes de la comunidad salieran a las calles y los enfrentaran, mientras las fuerzas de la ley bloqueaban las carreteras.

De acuerdo con activistas, la presencia de los agentes ocurrió en el área de Greentree Drive y Bradley Road, sitio al que acudieron los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes mencionaron que las fuerzas federales no pudieron detener a ninguna persona.

“No hay reportes de que se llevaran a alguien. La comunidad se asustó. Vimos a personas que intentaban venir a buscar a sus familiares, pensando que los habían arrestado“, expresó uno de los activistas, Jorge Ríos, a la cadena ABC.

Sigue leyendo: Veterano hispano demanda al gobierno por arresto de ICE en Ventura

Una residente de la zona, identificada como Herlanda Cobos, dijo que cerró las puertas de su casa y permaneció adentro mientras patrullaban los agentes federales de inmigración en el área.

“He vivido aquí durante 22 o 23 años, y tenía miedo de que me detuvieran fácilmente por ser latina, sin darme cuenta de que también soy indígena americana, más que latina, y estoy orgullosa de ser ambas cosas”, expresó Cobos.

No es la primera ocasión en que una granja en el condado de Ventura es objetivo de una redada por parte de los agentes federales de inmigración.

Sigue leyendo: Familia de hispano fallecido en redada de ICE en Ventura presenta demanda

El 10 de julio, se llevó a cabo una redada en dos instalaciones de Glass House Farms, en Camarillo y Carpintería, en la que arrestaron a centenares de trabajadores. Por este operativo, un empleado falleció a causa de las lesiones que sufrió después de una caída de 30 pies desde una estructura.

Jaime Alanís García estuvo hospitalizado en terapia intensiva y conectado a soporte vital por las heridas en la cabeza y el cuello. Dos días después, sus familiares autorizaron que el trabajador hispano fuera desconectado.

La presencia de ICE en la granja de Camarillo desató la manifestación de decenas de personas que se enfrentaron a los agentes, quienes arrestaron a varios de los protestantes, entre los que estaba un veterano del ejército discapacitado y un profesor universitario.

Sigue leyendo: Caucus Hispano del Congreso busca respuestas de ICE por redadas en California

El operativo llevado a cabo este jueves ocurre después de que este lunes 8 de septiembre la Corte Suprema retiró las restricciones para que agentes federales puedan hacer redadas de inmigración en Los Ángeles.

Cobos dijo que, como extrabajadora agrícola, no puede comprender cómo se sienten los inmigrantes empleados en el campo.

“Si tengo miedo, no puedo imaginar cómo se sienten ellos“, reconoció la residente del condado de Ventura.

Sigue leyendo: FBI publica foto de presunto pistolero en protesta contra ICE en Ventura

Funcionarios federales declararon que se intensificará la presencia de agentes para continuar con los operativos de inmigración en las áreas de Los Ángeles y el sur de California.

Sigue leyendo:

· Veterano acusa ser detenido injustamente en redada de ICE en Ventura

· Trabajador se esconde más de 12 horas para no ser detenido por ICE en Ventura

· Redadas en Ventura dejan 361 inmigrantes detenidos, actualiza DHS