Jurado declara al LAPD no responsable del tiroteo en que murió Valentina Orellana-Peralta

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue declarado por un jurado como no responsable del tiroteo en el que un oficial disparó y mató a la hispana Valentina Orellana-Peralta en diciembre de 2021 en una tienda Burlington en North Hollywood.

El veredicto del jurado a favor del LAPD se anunció la mañana de este jueves 7 de mayo en un tribunal de Los Ángeles.

La demanda por homicidio culposo contra el LAPD se centró en la muerte de Valentina y fue presentada por su familia ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

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El incidente ocurrió el 23 de diciembre de 2021, cuando Orellana-Peralta acudió a la tienda Burlington en North Hollywood en compañía de su madre cuando ocurrió un tiroteo de la policía.

Valentina y su madre buscaron refugio en un probador, donde la joven latina fue alcanzada por una bala que atravesó la pared.

La policía respondió al reporte del ataque de un hombre con un candado de bicicleta contra dos mujeres en la tienda. Cuando los oficiales armados recorrían el negocio, el agente William Dorsey Jones Jr. disparó su rifle tres veces, matando al sospechoso y a Orellana-Peralta.

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La madre de Valentina, Soledad Peralta, declaró que se percató del momento en que su hija fue impactada por el balazo.

“Sintió cómo el cuerpo de su hija se desplomaba y presenció impotente su muerte en sus brazos“, se relata en la demanda de la familia.

En la demanda, se alega que el Departamento de Policía de Los Ángeles no capacitó ni supervisó adecuadamente a los agentes que respondieron al incidente y fomentó un ambiente que permitió que ocurriera este tiroteo.

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“No se lleva un AR-15 a una pelea por un candado de bicicleta“, dijo el abogado Nick Rowley, quien representa a la familia, el mes pasado a la prensa.

Cuando comenzó el juicio, el abogado Rowley alzó una réplica de madera de un rifle en la sala del tribunal para mostrar a los miembros del jurado el arma utilizada en el tiroteo, mientras se reproducía el video de la cámara corporal, que captó los momentos previos a que se desatara la balacera.

La Comisión de Policía determinó que algunos aspectos del tiroteo contravenían las normas, mientras que el Departamento de Justicia de California se negó a presentar cargos penales.

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En la demanda, la familia de Valentina reclamaba un pago de $100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

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