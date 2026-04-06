Posibles restos humanos hallados durante búsqueda de huevos de Pascua en Long Beach

Posibles restos humanos fueron encontrados durante una búsqueda de huevos de Pascua la tarde de este domingo en un parque de Long Beach.

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó que una familia encontró lo que podrían ser restos humanos cuando participaba en la búsqueda de huevos de Pascua aproximadamente a las 5:00 p.m. de este domingo en DeForest Park, que se extiende a lo largo del río Los Ángeles y la Autopista 710.

Las autoridades instalaron una carpa blanca de investigación sobre lo que parecía ser un cráneo humano, en un lugar donde la familia esperaba encontrar coloridos huevos de Pascua.

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“Debido a las circunstancias, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles se dirige al lugar de los hechos. La investigación se mantiene en curso“, informó el LBPD en un comunicado.

Residentes de áreas vecinas al lugar, quienes suelen visitar el parque para pasear o correr, se mostraron consternados por el hallazgo y expresaron su preocupación por los miembros de la familia que encontraron los posibles restos humanos.

“Lo siento por los hijos de quienes hayan visto eso, ¿saben? Es algo que suena bastante mal”, declaró Fernando Guzmán, vecino de Long Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

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“Mi novia y yo pasamos por aquí corriendo todo el tiempo. Creemos que es un sendero seguro, así que me sorprende. Voy a tener que pensarlo dos veces“, dijo Gabriel Rivas, quien también es residente de Long Beach.

Rivas mencionó que el descubrimiento de los posibles restos humanos es una situación inquietante debido a la frecuencia con la que las personas recorren la zona.

El Departamento de Policía de Long Beach informó que miembros del Equipo de Respuesta de Operaciones Especiales del médico forense trabajaban en el parque para verificar que no hubiera más restos humanos.

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Los restos encontrados este domingo en Long Beach fueron trasladados al Centro de Ciencias Forenses para determinar si son humanos.

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