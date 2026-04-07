Investigadores confirman que los restos encontrados en Long Beach son humanos

Investigadores confirmaron que son humanos los restos que se encontraron este domingo durante una búsqueda de huevos de Pascua en un parque de Long Beach.

El descubrimiento de un cráneo humano ocurrió en DeForest Park, en 6255 De Forest Avenue, cuando una persona que buscaba un huevo de Pascua en el parque se adentró en un área rodeada de maleza densa y descubrió el cráneo, que estaba parcialmente enterrado.

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) dijo el domingo que los oficiales acudieron al parque después de recibir informes sobre el hallazgo de posibles restos humanos, y que se solicitó la presencia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Padres hispanos arrestados por muerte de bebé de 14 meses en Los Ángeles

La zona del parque donde se encontró el cráneo fue acordonada con cinta amarilla; además, los oficiales colocaron un toldo blanco en el lugar del hallazgo.

En un comunicado de prensa, los funcionarios forenses del condado confirmaron que eran humanos los restos que se encontraron en el parque de Long Beach.

“Miembros del Equipo de Respuesta de Operaciones Especiales (SORT) del Departamento de Investigación Médica (DME) recuperaron un cráneo y una mandíbula humanos esqueléticos y trasladaron los restos al Centro de Ciencias Forenses para su posterior examen“, informaron.

Sigue leyendo: Orden judicial obliga a forense de Los Ángeles a no revelar datos sobre Celeste Rivas

Aunque no se ha proporcionado más información sobre este caso, los informes sobre el tamaño del cráneo sugieren que podría ser de un bebé.

Después de conocer el hallazgo de los restos humanos, residentes cercanos al parque manifestaron su tristeza e indignación por el hecho de que un caso así pudiera ocurrir cerca de sus hogares.

“Es muy triste lo que pasó, y encima el Domingo de Pascua. Que los niños lo encuentren, es muy perturbador”, dijo un residente de Long Beach, identificado solo como George, en entrevista con la cadena KTLA.

Sigue leyendo: Aumenta a 31 el número de víctimas por incendios en Los Ángeles

“Tenemos que dejarlo en manos de las autoridades, ellos saben qué hacer. Ayer había muchísima gente aquí, todo el lugar estaba lleno de personas haciendo barbacoas y pasándola muy bien”, agregó George.

La investigación se mantiene en curso por parte de las autoridades, que no han proporcionado más detalles sobre este caso.

Sigue leyendo:

· Tragedia en Los Ángeles: ya son 30 los fallecidos por incendios

· Accidental, la muerte del presentador de CBS Los Ángeles Chauncy Glover: forense

· Metanfetamina cobra la vida de alguacil de Los Ángeles, revelan registros forenses