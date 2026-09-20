Fragmento de bala queda detrás del ojo de un hispano tras tiroteo en Los Ángeles

Un hispano está a la espera de una cirugía para intentar retirarle un fragmento de bala que le quedó alojado detrás del ojo después de resultar herido durante un tiroteo el sábado 12 de septiembre en Chatsworth, en Los Ángeles.

Bryan Trujillo, de 25 años, ofrecía un servicio de catering en una fiesta de cumpleaños cuando uno de los invitados, que estaba alcoholizado, efectuó varios disparos, uno de los cuales lesionó al trabajador hispano.

El trabajador latino declaró que, en un momento de la fiesta, el sujeto sacó una pistola y comenzó a disparar hacia el suelo.

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Trujillo dijo que escuchó los disparos que el invitado hacia al suelo a unos ocho o diez pies (dos o tres metros) de distancia del lugar donde se encontraba, cuando una bala rebotó e impactó al empleado hispano en el ojo derecho.

“Acabábamos de terminar de atender a todos y, después, oí un par de disparos. Me giré para ver qué pasaba y sentí como si me hubieran dado el puñetazo más fuerte que jamás haya sentido“, declaró Trujillo en una entrevista con la cadena KTLA.

En un primer momento, Trujillo pensó que le había caído una piedra encima, pero se preocupó en el momento en que no cesaba la hemorragia en su rostro.

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“Retiré la mano y la sangre brotaba a borbotones por todas partes. Todos corrieron a ayudarme, intentando darme primeros auxilios”, expresó.

Trujillo mencionó que el hombre alcoholizado que hizo los disparos escapó del lugar después de que ocurrió el incidente.

“Había un tipo que bebió demasiado y decidió sacar su pistola, disparar un par de veces y una de las balas me alcanzó. Disparó hacia el suelo y rebotó”, recordó.

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Después de que ocurrió el tiroteo, Trujillo presentó una denuncia sobre el incidente ante el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

El trabajador hispano acudió a un médico que confirmó que tenía un fragmento de bala alojado detrás del ojo, donde se encuentra el nervio óptico, muy cerca de alcanzar su cerebro.

Trujillo dijo que algunos de los médicos que lo atendieron se muestran reacios a extraer el fragmento de bala debido a la preocupación por su ubicación.

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“Hay opiniones encontradas. Algunos dicen que la bala podría quedarse dentro, mientras que otros dicen que existe la posibilidad de extraerla“, expresó Trujillo.

“En realidad, depende de con quién hable. Todos me han recomendado descansar y esperar a que baje la inflamación antes de tomar una decisión“, añadió el latino.

Trujillo mencionó que toma medicamentos a diario para mitigar el dolor, mientras habla con diferentes médicos sobre posibles tratamientos.

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“Ahora mismo no puedo ver (con ese ojo), pero, por suerte, conservo la vista y no me lo destrozaron. Sin embargo, cuando no tomo analgésicos o cuando empiezan a pasar los efectos, tengo un dolor de cabeza punzante”, dijo.

Trujillo aseguró que necesita recuperar completamente la vista debido a que trabaja como herrador de caballos.

Amistades de Trujillo crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que le permitan cubrir los gastos médicos de su lesión.

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