Oficiales matan a sospechoso de doble homicidio en Los Ángeles

Un hombre armado, sospechoso de matar a dos miembros de su familia, falleció por disparos de oficiales de la policía la mañana de este sábado en la ciudad de Downey, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Downey informó que el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 8:00 a.m. en un edificio de seis apartamentos en la cuadra 11800 de Downey Avenue, cerca de la intersección de Del Palma Street.

Los oficiales respondieron a un presunto incidente de violencia doméstica en el que habían ocurrido disparos.

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Cuando llegaron al lugar, las autoridades encontraron a un hombre adulto con una herida de bala y, posteriormente, encontraron a una mujer adulta que también había sido víctima de un disparo.

“Se escuchaba a una mujer gritando, chillando, quizás después de los disparos, y no paraba de gritar”, declaró un vecino, identificado como Mario Quintero, en una entrevista con la cadena ABC.

Debido a que el sospechoso armado todavía se encontraba en algún lugar de la propiedad, los oficiales rodearon el complejo de apartamentos mientras llamaban a las personas que pudieran estar dentro de las viviendas.

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En un momento, se escucharon varias detonaciones, mientras los oficiales de la policía gritaban el nombre de “Javier” por un altavoz, además de ordenarle, en español, que saliera del apartamento con las manos en alto.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) dijo que el sospechoso armado se acercó a los oficiales, momento en que se desataron los disparos, causándole la muerte al sujeto.

El hombre y la mujer que fueron encontrados con heridas de bala también fueron declarados muertos por los paramédicos del condado de Los Ángeles.

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La balacera en Downey se mantiene bajo investigación por los detectives del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Según la información disponible, se trató de un incidente aislado de violencia doméstica en el que estuvieron involucrados el sospechoso y dos miembros de su familia, de acuerdo con una actualización informativa posterior por parte del LASD.

El Departamento de Policía de Downey no ha identificado a las tres víctimas fallecidas ni ha explicado la relación que había entre ellas. Las autoridades tampoco han mencionado los motivos que originaron la violencia doméstica inicial.

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Las autoridades aseguraron que ningún policía de Downey ni algún miembro de la comunidad de la ciudad resultó lesionado durante el tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial.

Downey Avenue permaneció cerrada al tránsito vehicular mientras los detectives llevaban a cabo la investigación en el lugar de la balacera, lo que afectó a algunos residentes para llegar a sus casas.

“Es desgarrador pensar que algo así pueda pasar justo a la vuelta de la esquina de tu casa, donde tus hijos andan en bicicleta, patineta y demás”, expresó Tito Marino, vecino de Downey.

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“Lamentable enterarse de esto. Aquí, en Downey, nos enorgullecemos de la vigilancia vecinal y de mantenernos unidos. Así que ver esto, es lamentable“, añadió.

Si alguna persona tiene información sobre este incidente, debe comunicarse con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

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