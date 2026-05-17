Madre e hijo mueren en incendio en Los Ángeles tras huir de violencia doméstica en México

Una madre y su hijo de 13 años fallecieron la semana pasada por un incendio, aparentemente intencional, después de huir de un incidente de violencia doméstica que sufrieron en México.

Rossy Bórquez y su hijo Atiel fueron identificados por familiares como las víctimas que fallecieron en el incendio que se desató el 14 de mayo en la ciudad de Montebello, en el condado de Los Ángeles.

Las llamas se desataron poco después de las 4:30 a.m. del jueves 14 de mayo en su vivienda, en la cuadra 100 de South 5th Street, al sur de Whittier Boulevard, en la ciudad de Montebello, donde los vecinos informaron que escucharon explosiones antes de que el fuego envolviera la casa.

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El sospechoso de provocar el incendio, un hombre al quien los amigos de la víctima describieron como un hombre muy tóxico y extremadamente celoso, también murió a causa del incendio.

De acuerdo con sus amigos, Rossy Bórquez y su hijo habían escapado de un incidente de agresión doméstica en Sinaloa, México, y han vivido en Estados Unidos desde hace un par de años como refugiados por víctimas de violencia doméstica.

Según Diogeyda Rodríguez, habló con la hermana de su amiga en San Diego y le confirmó que Rossy y su hijo Atiel fueron quienes fallecieron en el incendio en Montebello.

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Un video publicado en una cuenta de redes sociales del propio sospechoso captó un enfrentamiento previo en el que amenazó a la mujer mientras ella estaba sentada en un vehículo, cuando le dijo: “Vas a pagar por esto donde más te duele”.

Los vecinos dijeron que vieron a la madre huyendo de la casa en llamas con la ropa y el cabello completamente quemados. El niño de 13 años no tuvo oportunidad de salir de la vivienda incendiada.

“Vimos a un hombre y a una mujer en llamas. La verdad es que se le había desprendido toda la piel, se le había quemado el cabello por completo y no paraba de gritar pidiendo ayuda a su hijo”, expresó Alisson Gómez, vecina que vive en el apartamento frente al afectado por el fuego.

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El incendio fue rápidamente sofocado por el Departamento de Bomberos de Montebello, y tanto el hombre como la mujer fueron trasladados en estado crítico a un hospital, donde más tarde fallecieron. El cuerpo del niño fue hallado en el interior de la vivienda.

“En este momento, creemos que el hombre involucrado en este caso es el sospechoso. Todo parece indicar que se trata de un incidente relacionado con violencia doméstica”, dijo el jefe del Departamento de Policía de Montebello, Luis López.

La identidad del sospechoso no ha sido publicada.

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Hasta la mañana de este domingo, se desconoce con exactitud cómo fue que el sospechoso logró localizar a la madre en su domicilio en Montebello después de escapar de México.

“Ella dijo: ‘No, no voy a estar con él porque no es un buen hombre‘”, declaró una amiga de la madre mexicana tras el incidente.

“Es una tragedia. Montebello es una comunidad muy unida. Cualquier pérdida de vidas es trágica. Cuando se trata de violencia doméstica, es realmente trágico porque afecta a una familia“, declararon las autoridades de la ciudad de Montebello después del incendio.

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“Cuando hay menores involucrados, padres, personas con hijos, duele aún más. Y este vecindario está de luto. Este barrio estará de luto durante mucho tiempo“, añadieron.

Investigadores de incendios provocados y la policía trabajaron en el lugar durante varias horas revisando la casa incendiada para recabar pruebas que ayuden a conocer qué fue lo que provocó el fuego.

Si usted o alguien que conoce sufre de violencia doméstica, hay ayuda disponible. La Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, llamando al 1-800-799-7233.

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