Error de notario pone a beneficiaria de visa U en riesgo de perder residencia

Cuando Reyna González López recibió una carta del Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS) pidiéndole más evidencias de que estaba viviendo en el país para aprobarle la renovación de su tarjeta de residencia, entró en pánico.

“Le tomé una fotografía a la carta y se la mandé a la notario que me había llenado la solicitud de renovación, y le dije que si me podía ayudar, me respondió que la acababan de operar, y no estaba en disposición de asistirme”, recuerda.

Desesperada porque tenía el tiempo encima, y temiendo perder su residencia que tanto le había costado, contactó al abogado de migración, Sergio Siderman, quien tomó su caso, y en tres meses, le aprobaron la renovación.

“La verdad que tuve mucho miedo de que no me la renovaran y que hasta me deportaran con todo lo que está pasando con la administración actual Y lo primero que hice cuando recibí mi tarjeta de nuevo, fue llamar a mi mamá a México. No me importó la hora, ni que mi mamá es una señora que va a cumplir 99 años. Estaba tan feliz que quise darle la buena noticia”.

Dice que tras la pesadilla, aprendió que los trámites de migración no pueden ponerse en manos de los notarios.

“Se me hizo fácil ir con la persona que me prepara los impuestos para que me ayudara o la renovación, y lo que pasó es que llenó mal los papeles, y me puso en riesgo, ya que al llenar el formulario I-90 para la renovación, puso que era una “viajera frecuente” en lugar de indicar la casilla de “residente permanente”.

Reyna quien vino a Estados Unidos, a principios de la década de los años 2000; obtuvo la visa U en 2015, ya que tras una discusión, su entonces esposo trató de asfixiarla. El gobierno de Estados Unidos otorga la visa U a las víctimas de violencia doméstica, asalto sexual y acoso.

“Su exmarido fue detenido y purgó condena; Reyna colaboró con las autoridades para que fuera castigado”.

Reyna González López con su primera Green Card vencida y con su nueva tarjeta que se vence en el 2035. Crédito: Paulina Herrera | Cortesía

Relata que “fue un camino largo y difícil, lleno de sufrimiento, llanto, soledad; y al ver que de pronto por el error de un notario podría perderlo todo, me llenaba de terror”.

El abogado Siderman, explicó que decenas de miles de personas son víctimas de los errores de notarios.

“Reyna es solo un ejemplo. Por fortuna pudimos ayudarla en tiempo récord”, explicó Siderman, quien al tomar el caso pudo corregir el error cometido por el notario, al solicitar al USCIS una nueva oportunidad, añadiendo evidencia de que su cliente vivía permanentemente en el país.

Reyna dice que no hubiera soportado que la detuvieran, la encerraran y deportaran por el error de un notario.

“Durante meses viví una angustia, que no se la deseo a nadie”.

Tras recibir su residencia válida por diez años, Reyna dice que cuanto antes se hará ciudadana.

Agrega que comparte su historia porque quiere advertir a la comunidad inmigrante que no confíen en notarios; y al mismo tiempo aconseja a las personas a denunciar a sus agresores para romper con el ciclo de violencia doméstica.

Los riesgos

¿Por qué es más importante que nunca, bajo la administración Trump, evitar acudir a un notario para trámites de inmigración?

El abogado Siderman dijo que bajo la administración Trump, las leyes y los procedimientos de inmigración cambian constantemente, y solo los abogados con licencia están al día con las leyes.

“A medida que las leyes de inmigración se han vuelto más estrictas, es muy probable que los notarios cometan errores que provoquen la detención de sus clientes por parte del ICE”.

¿Podría haber mayores consecuencias bajo la administración Trump?

Sí, ya que cualquier pequeño error o desconocimiento de las complejas leyes de inmigración puede provocar la detención y deportación de una persona de Estados Unidos.

La gente acude a un notario pensando que será más barato que un abogado, sobre todo ahora que muchos inmigrantes han dejado de trabajar por miedo o trabajan solo unas pocas horas. ¿Son realmente más baratos los notarios? ¿O lo barato puede salir caro?

A primera vista, los notarios pueden parecer más baratos, pero cometen errores con frecuencia, lo que provoca que se denieguen las solicitudes. Las personas son llevadas a tribunales de deportación, y ahora el individuo tiene que pagar una tarifa mucho más alta a un abogado para corregir el error del notario y ser objeto de deportación de los Estados Unidos, dijo el abogado Siderman.

Alerta el fiscal

En junio, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una guía para ayudar a las comunidades inmigrantes de California a evitar las estafas migratorias perpetradas por quienes buscan aprovecharse del miedo y la incertidumbre generados por la cruel campaña de detenciones y deportaciones masivas del Presidente Trump.

“Las estafas migratorias, incluyendo el fraude notarial, se aprovechan de las esperanzas de seguridad y estabilidad de nuestras comunidades inmigrantes”, declaró el fiscal Bonta.

“Antes de contratar a alguien que afirme ofrecer ayuda con asuntos migratorios, pido a las personas familiarizarse y aprender cómo verificar que la persona esté calificada para brindar asistencia migratoria”.

¿Qué es el fraude notarial?

La fiscalía del Estado advierte que solo abogados, representantes acreditados y organizaciones reconocidas pueden brindar asesoría legal o representarlo ante un tribunal de inmigración. Los consultores de inmigración —que pueden autodenominarse expertos en inmigración, notarios, notarios públicos o asistentes legales— no pueden hacerlo.

En muchos países hispanohablantes, los notarios son abogados con credenciales legales especiales.

“En Estados Unidos, sin embargo, un notario público no está autorizado para brindar servicios legales relacionados con la inmigración”.

Solo los abogados, los representantes acreditados y las organizaciones reconocidas pueden brindarle asesoría legal o representarlo ante un tribunal de inmigración.

Algunos consultores de inmigración pueden hacerse pasar fraudulentamente por abogados de inmigración. Si alguien afirma tener licencia para ejercer la abogacía en California u otro estado y poder ejercer el derecho migratorio, confirme que tenga licencia vigente y esté al corriente de sus obligaciones en ese estado visitando americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-lawyer-licensing.

Si alguien afirma ser un representante acreditado o una organización reconocida, visite https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports