Señales con la mano ayudan a rescatar a víctima de violencia en Los Ángeles

Las señales con la mano ayudaron al rescate de una mujer víctima de violencia doméstica y al arresto del sospechoso, informó este domingo el Departamento de Policía de Alhambra, condado de Los Ángeles.

Las autoridades dijeron que el mensaje que intentaba dar la mujer con su mano llamaron la atención de un transeúnte, quien no dudó en comunicarse con la policía.

Oficiales de la policía de Alhambra arrestaron a un hombre con cargos de armas, según dijo el departamento.

El sospechoso, identificado como John Palombi, residente de Glendora, está bajo custodia de las autoridades en la cárcel del Departamento de Policía de Alhambra después del incidente, que ocurrió en la tienda de conveniencia 7-Eleven en South Fremont Avenue y Montezuma Avenue.

Los oficiales de policía acudieron a la tienda de conveniencia al responder un informe de “circunstancias sospechosas”, después de que un transeúnte reportó haber visto a una mujer haciendo señales a sus espaldas y reconoció lo que ella estaba intentando comunicar.

Las primeras investigaciones determinaron que se trataba de una víctima de violencia doméstica, dijo el Departamento de Policía de Alhambra.

En el momento en que los oficiales intentaron interrogar a Palombi afuera de la tienda y se le pidió que se pusiera de pie para revisarlo, el sujeto intentó escapar corriendo.

La policía de Alhambra compartió la publicación en su página de Facebook con las imágenes de la cámara corporal de uno de sus oficiales que captó el momento del incidente.

“El sospechoso intentó huir, pero ni siquiera logró salir del estacionamiento“, dijo el departamento de policía en su publicación.

“Finalmente, John Palombi, de Glendora, California, fue arrestado y encarcelado en la prisión del Departamento de Policía de Alhambra (APD). También se descubrió que tenía una orden de arresto activa y una pistola eléctrica“, agregó.

Las autoridades no dieron a conocer de forma inmediata más detalles relacionados con los cargos contra el sospechoso ni sobre el incidente de violencia doméstica.

