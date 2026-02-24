Insultó al VAR mirando el partido, su esposa creyó que era para ella y lo apuñaló

Un domingo futbolero en Nápoles terminó en un episodio “bizarro” de violencia doméstica por un malentendido impulsado por la furia del fútbol. Durante el partido entre Serie A entre SSC Napoli y Atalanta BC, un hincha de unos 40 años reaccionó con insultos ante el televisor tras una decisión del Video Assistant Referee (VAR) que anuló un penal; su esposa, que estaba en otra habitación, creyó que las palabras iban dirigidas hacia ella y lo apuñaló con tijeras y cuchillos de cocina.

El episodio ocurrió la noche del 22 de febrero en el barrio de Capodimonte, al este de Nápoles, durante la transmisión del partido que terminó 2-1 a favor de Atalanta. Testigos y fuentes policiales confirmaron que los gritos de frustración del hombre —al enterarse de la anulación del penal tras revisión del VAR— desencadenaron una discusión con su pareja. La mujer, de 35 años, interpretó los insultos y términos agresivos como dirigidos hacia ella, lo que provocó una escalada violenta en cuestión de segundos.

En un primer momento, la agresora arrojó varias tijeras hacia su marido sin acertarle. Luego entró a la cocina, tomó un cuchillo de uso doméstico y, en medio de un forcejeo, lo hirió en el costado izquierdo con el arma blanca. Aunque el hombre sangraba, logró llamar a los servicios de emergencia, que advirtieron a la policía.

Según detalla el diario Corriere Napoli, los carabinieri encontraron múltiples cuchillos incrustados en la pared del salón. La mujer fue arrestada por “maltrattamenti in famiglia y lesioni aggravate”, mientras el hombre fue ingresado en el Ospedale del Mare (Hospital del Mar) sin riesgo de vida.

Violencia doméstica y lesiones agravadas

Cuando llegaron los carabineros de la comisaría de Capodimonte, redujeron a la mujer y hallaron otros tres cuchillos en su bolso. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que su vida no corría peligro. Hasta ayer, seguía bajo observación: su estado eta estable y se esperaba el alta tras completar el tratamiento.

Su esposa fue detenida y ahora enfrenta cargos por violencia doméstica, lesiones agravadas y tenencia ilegal de armas blancas.

Los medios italianos no precisaron si la pareja tenía antecedentes de violencia, pero el caso es un ejemplo de cómo el estrés y la frustración pueden explotar en contextos domésticos y escalar hasta extremos insospechados cuando las personas sufren problemas de salud mental o tienen tendencias violentas.

En tanto, la historia ha circulado ampliamente en medios italianos y españoles, donde ha generado una mezcla de conmoción, humor negro y debate sobre la cultura futbolística.

Seguir leyendo:

Argentina vs España: horario en Estados Unidos y dónde ver la Finalissima en vivo

Cómo trabajar en el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos: oportunidades

Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial

No puedo parar de apostar: dónde buscar ayuda en EE.UU. y qué opciones existen