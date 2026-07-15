Ladridos de perro ayudan a alguacil de Los Ángeles para arrestar a un fugitivo de Texas

Los intensos ladridos de un perro alertaron a un alguacil del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), quien se encontraba cumpliendo un turno nocturno, lo que le permitió arrestar a un fugitivo de Texas.

En una publicación en las redes sociales, la comisaría del Valle de Santa Clarita informó que, alrededor de las 3:30 a.m. del 10 de julio, un oficial se encontraba patrullando cerca de Newhall Avenue y Sierra Highway, cuando escuchó los ladridos insistentes de un perro.

Al acercarse, el alguacil se percató de que los ladridos provenían desde el interior de un vehículo, que estaba estacionado en el aparcamiento disuasorio cercano, junto a la autopista de Antelope Valley.

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“Preocupado por el bienestar del perro, el oficial se detuvo para comprobar la situación. Al acercarse al vehículo, se percató de que la matrícula estaba vencida“, dijo el LASD.

El oficial observó que había un hombre en el asiento del conductor, por lo que estableció contacto con él para investigar la situación del vehículo.

Sin embargo, el alguacil descubrió que estaba en posesión de metanfetamina, además de que el sujeto le proporcionó distintos nombres, en un aparente intento de ocultar su verdadera identidad.

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Al final, el oficial del LASD determinó que se trataba de un fugitivo de 43 años, quien tenía una orden de arresto por un delito grave sin derecho a fianza que había sido emitida en Texas.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no proporcionó el nombre del fugitivo ni información sobre el motivo por el que se emitió la orden de arresto en Texas.

Después de detener al presunto fugitivo, el LASD estableció comunicación con las autoridades policiales de Texas, quienes iniciaron los trámites para su extradición desde California.

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El perro, cuyos ladridos fueron los que alertaron al alguacil, fue entregado a los agentes del Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles.

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