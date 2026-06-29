Tiroteo en Los Ángeles deja un muerto y seis heridos durante toma ilegal de calle

Una persona falleció y seis más sufrieron heridas en un tiroteo que se desató este domingo durante una toma de control de calle ilegal en Carson, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

De acuerdo con el LASD, poco antes de las 3:00 a.m. de este domingo, los alguaciles respondieron a informes de disparos en la intersección de Harmon Avenue y Charles Willard Street, lugar donde, según las autoridades, se estaba desarrollando una ocupación ilegal de calle.

En el momento en que llegaron los oficiales, encontraron a varias personas que presentaban lesiones causadas por arma de fuego.

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Un hombre fue encontrado sin vida en el lugar de la balacera, mientras que otras dos víctimas fueron trasladadas a un hospital en estado crítico.

De acuerdo con los investigadores, otras cuatro personas que resultaron heridas buscaron atención médica por su cuenta.

Una mujer que presenció el incidente, quien solicitó no ser identificada, aseguró que la concentración de personas por la toma de calle había transcurrido de forma pacífica antes de que se desataran los balazos.

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“Todo iba bien, y de repente, sin previo aviso, fue como una tragedia“, declaró la mujer, en una entrevista con la cadena KTLA.

La testigo mencionó que se encontraba a poca distancia cuando observó al pistolero acercarse a una de las víctimas, momento en el que comenzó a disparar.

“Empezó a caminar hacia la víctima y le disparó. Fue entonces cuando comencé a correr, y después oí cuatro disparos más”, agregó la mujer.

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Según la testigo, el pistolero era una persona que actuó de forma errática durante el ataque.

“Estaba moviéndose como loco con las manos, así que fue entonces cuando decidí empezar a correr”, detalló.

Otra mujer que se encontraba en el lugar dijo que una de las víctimas era un amigo íntimo. Mencionó que corrió en dirección al lugar donde provenían los disparos e intentó ayudarlo mientras esperaba la llegada de la policía.

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“Mi primer instinto fue controlar la hemorragia, tomarle el pulso y asegurarme de que seguía respirando. Llamé al 911 y, literalmente, les pedía a todos que me ayudaran a levantarlo”, expresó.

La segunda testigo dijo que otros dos amigos suyos también están entre las personas lesionadas por el tiroteo. Uno de ellos fue trasladado a un hospital, donde fue operado después de que una bala se alojara cerca de la columna vertebral.

“Una familia entera perdió a un hijo que todavía estaba creciendo. Nadie merece que su vida termine a una edad tan temprana”, aseguró.

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Los investigadores no han informado los detalles sobre lo que provocó el tiroteo, mientras tanto, hasta la mañana de este lunes, no se habían reportado arrestos en relación con la balacera.

Unas horas después del incidente, cuando los detectives habían terminado de procesar el lugar donde se cometió el homicidio, llegó un conductor a la misma intersección y comenzó a hacer trompos con su vehículo, lo que demostró el problema persistente de la ocupación ilegal de calles.

Se solicitó que si alguna persona tiene información sobre este tiroteo, se comunique con la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

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Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

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