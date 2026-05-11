Six Flags Magic Mountain de Los Ángeles cierra por amenaza de bomba

Debido a una amenaza de bomba fue cerrado el parque de diversiones Six Flags Magic Mountain la mañana de este lunes, lo que provocó una búsqueda e investigación por parte de las fuerzas policiales.

La amenaza de bomba se recibió alrededor de las 7:45 a.m., unas tres horas antes del horario previsto de apertura del parque temático, en 26101 Magic Mountain Parkway.

Al lugar acudieron alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) y oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

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Para las 12:00 p.m., las instalaciones del Six Flags Magic Mountain, en el área de Valencia, permanecían cerradas.

Un portavoz del LASD dijo que la investigación estaba por concluir, por lo que se esperaba que pronto se daría por finalizada la alerta, y que serían los responsables del parque temático si este lunes se brindaría atención al público.

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En el área del parque de diversiones se observó la presencia de un camión del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) y más de una docena de vehículos del LASD, entre los que había un vehículo blindado que participó en el operativo de búsqueda de la supuesta bomba.

“El parque agradece la pronta respuesta de ambas agencias policiales y valora la continua colaboración y el compromiso para mantener a salvo a nuestra comunidad y a nuestros visitantes”, declaró un portavoz de Six Flags Magic Mountain en un comunicado.

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El portavoz del parque temático mencionó que se esperaba abrir las puertas al público a partir de las 12:30 p.m., después de que concluyeran las labores de los oficiales.

No se proporcionaron más detalles relacionados con la forma en que el parque temático recibió la amenaza de bomba.

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