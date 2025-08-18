Rescatan a 32 personas atrapadas en una atracción de Six Flags America en Maryland

Un operativo de rescate se desplegó el sábado en el parque de diversiones Six Flags America, ubicado en Bowie, Maryland, luego de que una falla mecánica dejara a 32 pasajeros varados en una atracción por más de una hora.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George (PGFD), los equipos de rescate llegaron al lugar alrededor de las 3:25 p. m. para colaborar con el personal del parque en la evacuación de los visitantes.

Finalmente, todos los pasajeros fueron retirados sin que se registraran heridos.

El PGFD informó inicialmente que un motociclista había sido trasladado al hospital con lesiones graves, pero poco después aclaró que se trataba de un incidente independiente y sin relación con el rescate en el parque.

“Todos los pasajeros fueron retirados; además, el transporte del paciente fue una llamada médica no relacionada”, detalló el organismo en una publicación en la red social X.

Update to Technical rescue at @SixFlagsDC: All riders removed, additionally, the patient transport was a medical call unrelated to the rescue. PGFD units returning to service. pic.twitter.com/RAlbtDyUtE — Prince George’s County Fire/EMS Department (@PGFDNews) August 16, 2025

Respuesta de Six Flags

Una portavoz de Six Flags explicó que, aunque un usuario de la atracción llamó al 911, no fue necesaria la ayuda externa para evacuar a los pasajeros, ya que el personal está entrenado para atender este tipo de emergencias, reseñó Fox News.

La vocera agregó que los sistemas de seguridad cuentan con sensores que, en ocasiones, detienen el recorrido de manera preventiva, similar a la alerta de “revisar motor” en un vehículo. “A diferencia de un coche, la atracción no volverá a funcionar hasta que el problema se solucione”, precisó.

La empresa informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se realiza una revisión exhaustiva.

Este incidente se produce en medio de un contexto particular: Six Flags Entertainment Corporation anunció a inicios de 2025 que Six Flags America y Hurricane Harbor en Bowie cerrarán sus puertas definitivamente el próximo 2 de noviembre.

La compañía indicó que la decisión responde a una estrategia de reestructuración: “Tras analizar diversas opciones, creemos que comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de inversión”, explicó en su momento el presidente y director ejecutivo de la empresa, Richard Zimmerman.

