Hispano de 17 años muere tras tiroteo en el este de Los Ángeles

Un hispano de 17 años fue víctima de la violencia armada tras fallecer por balazos la madrugada de este sábado 16 de mayo en el este de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que se mantiene en curso una investigación por la muerte de Joshua Aila, de 17 años. El responsable escapó del lugar donde ocurrió el tiroteo.

El LASD dijo que los alguaciles respondieron aproximadamente a la 1:15 a.m. a una llamada por agresión con arma mortal cerca de la intersección de 6th Street y Fraser Avenue, lugar donde encontraron al adolescente con una lesión de bala.

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De acuerdo con el LASD, el joven hispano fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció posteriormente.

La hermana de Joshua dijo que el adolescente había salido a comer con su hermano menor, y cuando regresaba recibió un balazo aproximadamente a media milla (800 metros) de llegar a su casa.

Los familiares describieron a Joshua Aila como un talentoso entrenador de boxeo, un deporte que enseñaba a sus amigos.

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“Me inspiró porque siempre hacía el bien en la vida. No le haría daño a nadie, y no puedo creer que le haya pasado esto”, dijo un amigo de Joshua, David Ventura, en una entrevista con la cadena NBC.

En el área donde Aila vivía con su familia se instaló un memorial en honor a Joshua con velas, flores, fotos y mensajes escritos a mano.

“Desempeñó un papel muy importante en nuestras vidas, entrenándonos, guiándonos, acompañándonos en nuestras peleas y brindándonos apoyo emocional. Espero que atrapen a los responsables“, expresó Jayden García, amigo de Joshua.

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Según los investigadores del LASD, después de hacer los disparos, el atacante se subió a una camioneta SUV de color oscuro antes de dirigirse hacia el este por la 6th Street.

Hasta la mañana de este domingo, no se ha proporcionado una descripción del pistolero ni se ha indicado si participó otra persona en el tiroteo.

El LASD no informó si el incidente pudiera estar relacionado con pandillas que se encuentran en el este de Los Ángeles.

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Si alguna persona tiene información sobre este tiroteo, debe comunicarse con la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet, en su sitio web, en este enlace.

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