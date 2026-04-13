Sheriff del Condado de Los Ángeles investiga tiroteo en Rosemead

Investigadores buscan pistas para identificar al sospechoso responsable de un tiroteo que ocurrió la madrugada de este domingo durante una toma ilegal de calle en el área de Rosemead, en el condado de Los Ángeles, y que dejó a cuatro personas lesionadas.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que, a la 1:47 a.m. de este domingo 12 de abril, los alguaciles respondieron a una llamada que denunció una toma ilegal de calle en la intersección de Del Mar Avenue y Garvey Avenue, en Rosemead.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, descubrieron que había ocurrido un caso relacionado con disparos de armas de fuego.

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“Durante el incidente se produjo un tiroteo, que dejó a cuatro víctimas alcanzadas por disparos. Las cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y actualmente se encuentran en condición estable”, informó el LASD en un comunicado.

Las cuatro personas que sufrieron las heridas de bala fueron identificadas como un adolescente de 17 años, así como tres hombres más, de 19, 21 y 22 años.

El LASD no proporcionó de forma inmediata la identidad de los cuatro hombres lesionados aunque, al parecer, son de origen hispano.

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“Los detectives trabajan activamente para identificar a los involucrados y determinar los hechos que derivaron en el tiroteo. Por el momento, no se dispone de más información”, agregó el departamento.

El Departamento del Sheriff mencionó que se mantiene bajo investigación conocer las circunstancias por las que las cuatro víctimas fueron baleadas.Si alguna persona tiene información relacionada con la toma ilegal de calle o con el tiroteo, debe llamar a la estación Temple, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, al 626-285-7171.

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Para presentar una denuncia de forma anónima, se puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

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